Агент Денисова сообщил об интересе к игроку в Европе

Защитник «Спартака» Даниил Денисов вскоре может переехать в Европу. Об этом сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

— В связи с той ситуацией, которая складывается в мире, российскому игроку уехать в Европу очень тяжело — давайте говорить откровенно. Коллеги из Европы обращают внимание на Даниила, говорят, что интересный игрок, есть потенциал. Но насколько реально это все сложить в какой-то пазл, сегодня никто не ответит. Ситуация может меняться каждый день, будем жить от новости к новости. Но на него обращают внимание в Европе — это есть. Однако от обращения внимания до конкретного оффера в «Спартак» дело может и не дойти.

— В условную Турцию Денисов не готов ехать?

— Все зависит от клуба, от предложенных условий — личных и «Спартаку». Все должно быть во взаимосвязи, и интерес самого игрока к команде, и интерес «Спартака» к трансферу. У Даниила контракт со «Спартаком», который мы уважаем. Будем плясать от поступления предложения. А пока все мысли связанны со «Спартаком», с удачным выступлением в составе клуба и достижением максимальных турнирных результатов.