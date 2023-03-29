«Барселона» подписала 31-летнего защитника «Атлетика» (Estadio Deportivo)

«Барселона» фактически начала летнюю трансферную кампанию. Каталонцы уладили трансфер 31-летнего защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса. Он должен присоединиться к команде летом.

Однако есть риск, что «Барселона» не сможет заявить Мартинеса из-за финансового фэйр-плей. В таком случае каталонцы отдадут игрока в аренду. Это прописано в контракте с футболистом.

Мартинес летом станет свободным агентом.