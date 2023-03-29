Карпин эмоционально ответил критикам, которые требуют его увольнения из сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику болельщиков в свой адрес.

— Удивились, что после ничьей в Тегеране попали под мощнейшую критику? Которая окружала сборную всю неделю.

— Нет, я уже привык ко всему, поэтому меня трудно удивить. Победили при посредственной игре — все хорошо. Смотрелись хорошо, но закончили вничью — все плохо. Не только в сборной такая реакция — в клубе то же самое.

Всегда все зависит от результата. Сейчас говорят: «Как здорово сборная выглядела во втором тайме с Ираком и как плохо — в первом». Все потому, что у наших ворот возникло четыре опасных момента, которые на самом деле создали себе сами.

То есть не вся команда действовала плохо, а просто ошибся один конкретный человек. Но это нормальная ситуация.

— При этом вы говорите, что не удивлены реакции. Но раньше тренера сборной не спрашивали про отставку перед каждым товарищеским матчем, как плохо ни складывалась бы ситуация.

— Сейчас она не плохая — никакая. Но меня удивляет другое: люди как будто живут на другой планете, в другом мире и не понимают, что происходит.

Мы не знаем, что происходит в мире или в России? Сборная забанена на неопределенный срок. Когда вернется, никто не представляет. Зато вокруг говорят: «А вот раньше приглашали 30-летних. Другие тренеры вызывали, а Карпин — нет». А другие тренировали национальную команду, которая забанена? Они работали в таком положении?