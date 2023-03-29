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  • Карпин эмоционально ответил критикам, которые требуют его увольнения из сборной России

Карпин эмоционально ответил критикам, которые требуют его увольнения из сборной России

29 марта 2023, 13:17
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику болельщиков в свой адрес.

— Удивились, что после ничьей в Тегеране попали под мощнейшую критику? Которая окружала сборную всю неделю.

— Нет, я уже привык ко всему, поэтому меня трудно удивить. Победили при посредственной игре — все хорошо. Смотрелись хорошо, но закончили вничью — все плохо. Не только в сборной такая реакция — в клубе то же самое.

Всегда все зависит от результата. Сейчас говорят: «Как здорово сборная выглядела во втором тайме с Ираком и как плохо — в первом». Все потому, что у наших ворот возникло четыре опасных момента, которые на самом деле создали себе сами.

То есть не вся команда действовала плохо, а просто ошибся один конкретный человек. Но это нормальная ситуация.

— При этом вы говорите, что не удивлены реакции. Но раньше тренера сборной не спрашивали про отставку перед каждым товарищеским матчем, как плохо ни складывалась бы ситуация.

— Сейчас она не плохая — никакая. Но меня удивляет другое: люди как будто живут на другой планете, в другом мире и не понимают, что происходит.

Мы не знаем, что происходит в мире или в России? Сборная забанена на неопределенный срок. Когда вернется, никто не представляет. Зато вокруг говорят: «А вот раньше приглашали 30-летних. Другие тренеры вызывали, а Карпин — нет». А другие тренировали национальную команду, которая забанена? Они работали в таком положении?

  • Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) на выезде.
  • В Санкт-Петербурге Россия победил Ирак со счетом 2:0.
  • Сборная России отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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raritet
1680087698
Тут , конечно , я на стороне тренера. Все он делает правильно и вовремя. Представьте себе ситуацию наоборот.Сценарий мой таков. Вызывает наш тренер железобетонно надежные кадры: воротчик -Малафеев, защита- Братья Березы, Игнашевич , середина поля- Денисов, Мостовой( тот еще Мостовой,кому надо, Мостовой), Широков, Белялетдинов, на острие -.Павлюченко, Аршавин, Титов. В запасе подающий надежды молодой Дзюба. Уже на 5 минуте( не добавленной), у Василия Березуцкого подскочило давление, вызвали скорую. Пока ехала скорая и у братика подскочило давление и пока братья за пределами поля , арабы закатили по центру 2 мяча. В перерыве Мостовой наезжает на Карпина с предложением поменяться местами- Мостовой будет рулить сборной, а Карпуху на поле. Пок
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NewLife
1680089331
В писании сказано: По плодам их узнаете их (Евангелие от Матфея) Давно понятно, какие плоды дает этот тренеришка.
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DOCTOR PENALTY
1680089585
Валера, верим!!! Пусть лают, задыхаются от злости. ""
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