Пирло не считает Анчелотти лучшим тренером: три итальянца как минимум не хуже

Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло назвал лучших тренеров в своей карьере.
«Я работал с лучшими и учился у всех.
Анчелотти за счет своих человеческих и тренерских качеств выиграл больше трофеев, чем кто-либо и во всех чемпионатах. Но как можно ставить его выше Марчелло Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри?
Хосеп Гвардиола – уникален. Он всегда любит вводить новшества», – сказал Пирло.
- Пирло дважды выигрывал ЛЧ под руководством Анчелотти в «Милане».
- До «Карагюмрюка» Пирло тренировал «Ювентус».
Источник: ilNapolista