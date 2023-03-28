Пирло не считает Анчелотти лучшим тренером: три итальянца как минимум не хуже

Главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло назвал лучших тренеров в своей карьере.

«Я работал с лучшими и учился у всех.

Анчелотти за счет своих человеческих и тренерских качеств выиграл больше трофеев, чем кто-либо и во всех чемпионатах. Но как можно ставить его выше Марчелло Липпи, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри?

Хосеп Гвардиола – уникален. Он всегда любит вводить новшества», – сказал Пирло.