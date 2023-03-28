Канчельскис призвал оказать Захаряну психологическую помощь

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о спаде в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в «Челси». Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться.

«Динамо» и «Челси» — это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму. Ему сложно, ведь головой он уже находился в Лондоне.

Виден спад в игре Арсена, и надо ему в этом помочь. Звезды ломаются, а вы чего-то хотите от Захаряна. Сейчас в клубе должны быть психологи, которые приведут молодого игрока в порядок.

Жизнь продолжается. Не стоит вешать бутсы на гвоздь. Захарян должен в первую очередь доказать себе, что возможный переход в «Челси» — это не просто череда слухов. Ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было», – сказал Канчельскис.