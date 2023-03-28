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Канчельскис призвал оказать Захаряну психологическую помощь

28 марта 2023, 08:51
3

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о спаде в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в «Челси». Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться.

«Динамо» и «Челси» — это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму. Ему сложно, ведь головой он уже находился в Лондоне.

Виден спад в игре Арсена, и надо ему в этом помочь. Звезды ломаются, а вы чего-то хотите от Захаряна. Сейчас в клубе должны быть психологи, которые приведут молодого игрока в порядок.

Жизнь продолжается. Не стоит вешать бутсы на гвоздь. Захарян должен в первую очередь доказать себе, что возможный переход в «Челси» — это не просто череда слухов. Ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было», – сказал Канчельскис.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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Figo777
1679996036
Хочется согласиться с Канчельскисом!
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eugen-han
1679999827
Так то оно так, но был ли вообще возможен переход в Челси,- это вопрос, который не менее интересен, нежели якобы психологический спад у молодого игрока. Такое ощущение, что всё надумано и придумано изначально, а теперь попытка разрешить какие-то проблемы, у которых нет тех причин, о которых заявляют и рассказывают нам.
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_Marqella_
1680010403
Челси ??? Нет ни какого Челси...
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