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  • Зюганов раскритиковал Карпина, поставив тренеру в пример случай из своего детства

Зюганов раскритиковал Карпина, поставив тренеру в пример случай из своего детства

27 марта 2023, 14:18
9

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место в национальной команде.

«Если тренер дал согласие возглавлять национальную сборную, он должен быть абсолютно мотивирован каждый день, каждый матч вне зависимости от статуса игры или турнира. Он заранее должен знать, как будет готовить ребят, что им будет говорить, откуда брать резерв.

Когда я начинал в сельской школе, преподавал математику и военное дело, никто не мог и подумать, что мы, ребята с окраины Орловской области, способны выдвинуть свою команду в райцентр. Но мы тренировались всю зиму, даже в волейбол играли на снегу, чтобы быть готовыми. Приехали, обыграли всех именитых и знаменитых.

Надо готовиться, тренироваться вне зависимости от того, допущен ты до официальных соревнований или нет. Быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо», – сказал Зюганов.

  • Карпин в сборной с 2021 года.
  • Сейчас она отстранена от международных официальных матчей.
  • 26 марта сборная России обыграла Ирак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Sancool
1679917793
лучше б думали где выступать, они все Карпина мусолят
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mahan
1679918745
Что все до Карпина докопились. Тренер наигрывает молодёжь, по нет официальных игр. А всем остальным заняться больше походу нечем, лучше бы fan id отменили.
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eugen-han
1679919643
Чё лепит? Маразм зашкаливает у этого номинального персонажа, который работает только языком, говорящим исключительно только критику.
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Enter2006
1679919825
Зюганов - чмо и жополиз. Фейковый оппозиционер. Его уже свои с КПРФ пытаются турнуть. Его слова - ничто. "Передатчик" мнения сверху, попугай, что ему скажут то он и повторит ради "тёплого" места. Вот ты, Зюганов, "абсолютно мотивирован каждый день", свой язык из задницы твоих покровителей вообще не вынимаешь! Убрал Елену Шувалову, Дмитрия Локтева, недавно Евгения Ступина. Бондаренко Колю тоже выкинули. Всю реальную оппозицию. Зюганов, залезь подальше языком в задницы правящей элиты, прямо до желудка достань с заднего прохода, чуть чуть осталось!!! Как такого муда*ка с КПРФ до сих пор не скинули.
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гууд
1679921913
Дэбилы! То есть у нас проблема в спорте Карпин? Прикольно... может начнём детский спорт развивать по максимуму? Щас как раз деньги пустить в детей, рано или поздно нас вернут на международную арену! Вот так мы и сможем на деле показать что мы не без дела сидели, а были максимум замотивированы и показать хороший рещультат! Но нет Карпин оказывается один мотиватор!
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Пингвины Антарктиды
1679925882
У Зюганова своя команда по футзалу есть, что-то не видно его на трибунах. Интересно, что Дюеов скажет Карпину?
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САДЫЧОК
1679929588
Дичь , на уши ! Неужели , кто то слушает , этого старого человека ?!
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balam
1679932170
недопустимо быть таким вот коммунистом.ниже плинтуса
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