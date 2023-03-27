Зюганов раскритиковал Карпина, поставив тренеру в пример случай из своего детства

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место в национальной команде.

«Если тренер дал согласие возглавлять национальную сборную, он должен быть абсолютно мотивирован каждый день, каждый матч вне зависимости от статуса игры или турнира. Он заранее должен знать, как будет готовить ребят, что им будет говорить, откуда брать резерв.

Когда я начинал в сельской школе, преподавал математику и военное дело, никто не мог и подумать, что мы, ребята с окраины Орловской области, способны выдвинуть свою команду в райцентр. Но мы тренировались всю зиму, даже в волейбол играли на снегу, чтобы быть готовыми. Приехали, обыграли всех именитых и знаменитых.

Надо готовиться, тренироваться вне зависимости от того, допущен ты до официальных соревнований или нет. Быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо», – сказал Зюганов.