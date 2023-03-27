Карпин объяснил, что для него значит работа в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе в национальной команде.
- Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.
- Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.
- Милонов назвал Карпина «обиженкой».
«Ничего нового не скажу. Это честь, ответственность. Красивые слова, могу их найти, говорить я умею.
Сейчас я могу найти любые слова, но если у меня спросят: «Валерий Георгиевич, если вас уволят, вы умрeте?». Нет.
Да, это сборная России, мне это нравится, это важно, да, но если меня завтра кто-то уволит из «Ростова», сборной России или ещe из какого-то места, стоит понимать, что это работа.
Да, которой мы наслаждаемся, мы еe любим, полностью отдаeмся. Это всe есть, но говорить об этом просто смешно. Это и так понятно нормальному человеку», – объяснил Карпин.
Источник: «Чемпионат»