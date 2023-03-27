Карпин объяснил, что для него значит работа в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе в национальной команде.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.

Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.

Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Ничего нового не скажу. Это честь, ответственность. Красивые слова, могу их найти, говорить я умею.

Сейчас я могу найти любые слова, но если у меня спросят: «Валерий Георгиевич, если вас уволят, вы умрeте?». Нет.

Да, это сборная России, мне это нравится, это важно, да, но если меня завтра кто-то уволит из «Ростова», сборной России или ещe из какого-то места, стоит понимать, что это работа.

Да, которой мы наслаждаемся, мы еe любим, полностью отдаeмся. Это всe есть, но говорить об этом просто смешно. Это и так понятно нормальному человеку», – объяснил Карпин.