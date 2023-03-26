Уткин: «Не хочу поздравлять сборную России с победой»

Блогер и журналист Василий Уткин подвел итоги товарищеского матча сборной России с Ираком.

Команда Валерия Карпина победила со счетом 2:0.

Голы во втором тайме забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

«Не хочу никого поздравлять с победой. Победа дома над Ираком – это нормально. Можно порадоваться тому, что прервана цепь мрачных ничьих – довольно нервной, но победой же.

Поздравить имеет смысл Пиняева. Потому что стать самым молодым автором гола за сборную – ну, это круто. Предыдущий рекорд Сычева простоял 21 без малого год», – написал Уткин.