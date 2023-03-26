Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сравнил два города России – Москву и Санкт-Петербурге.

Кузяев – воспитанник петербургского клуба, но родился футболист в Набережных Челнах.

– Вы давно живете в Санкт-Петербурге. Он стал вашим городом?

– Думаю, да. Стал замечать за собой, что влюбился в этот город. Даже несмотря на погоду, хотя в последнее время она тоже улучшилась. Питер очень атмосферный. Мне кажется, он более добрый, чем Москва, да простят меня москвичи. Атмосфера более душевная. К тому же здесь жизнь протекает более размеренно, чем в столице.

– Что скажете о «Газпром Арене»?

– Играть на крытой арене в такое время года – одно удовольствие. Болельщики с детьми чувствуют себя максимально комфортно и наслаждаются футболом, а не думают о том, как бы себе что-нибудь не промочить или не отморозить. Не понимаю, почему при подготовке к ЧМ-2018 в России не сделали крыши на всех стадионах, – сказал Кузяев.