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Кузяев рассказал, в чем Санкт-Петербург лучше Москвы

26 марта 2023, 22:03
20

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сравнил два города России – Москву и Санкт-Петербурге.

Кузяев – воспитанник петербургского клуба, но родился футболист в Набережных Челнах.

– Вы давно живете в Санкт-Петербурге. Он стал вашим городом?

– Думаю, да. Стал замечать за собой, что влюбился в этот город. Даже несмотря на погоду, хотя в последнее время она тоже улучшилась. Питер очень атмосферный. Мне кажется, он более добрый, чем Москва, да простят меня москвичи. Атмосфера более душевная. К тому же здесь жизнь протекает более размеренно, чем в столице.

– Что скажете о «Газпром Арене»?

– Играть на крытой арене в такое время года – одно удовольствие. Болельщики с детьми чувствуют себя максимально комфортно и наслаждаются футболом, а не думают о том, как бы себе что-нибудь не промочить или не отморозить. Не понимаю, почему при подготовке к ЧМ-2018 в России не сделали крыши на всех стадионах, – сказал Кузяев.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (20)
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Красногвардейчик
1679861317
Ну чисто по питерски рассуждает....Москву не любит тот, кто её не знает, откуда он знает какая в Москве атмосфера? Ритмы разные, это да, но и Москва больше и по инфраструктуре что транспортной, что бытовой, в разы выше.......а люди везде одинаковые, плохих и хороших много и там и там
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Fialet
1679865854
Питер лучше. И люди там однозначно лучше. Видно по дачникам в районе.
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Enter2006
1679881812
СПБ по размеренности жизни и погоде = второй Лондон. Только зимой отличие. Кому-то нравится кому-то нет. Мне - нет. Ненавижу вечную сырость.
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ААМ
1679899808
Очень верно высказался Кузяев.
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АлексМак
1679901578
Прав на все 100!
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paracetamol
1679906037
Само собой!
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alp
1679906332
В Москве денег в разы больше чем в Питере. Отсюда и развитие. Питерское чиновье, во главе с бегловым, без кивка из Москвы, не делают ни че го. Город стагнирует. во всем. При этом, соглашусь с Кузяевым, у нас душевнее и словами я наверное это не объясню. Жить в Москве я бы не хотел, хотя, приезжать туда на несколько дней люблю..
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Zubo
1679931137
А я сам из Питера и хоть Питер я обожаю, но Москву тоже люблю, Москва поражает размерами и восхищает своей красотой , Кремль, мещанская старая Москва, Арбат, Воробьевы Горы, как пел Расторгуев : улочки Московские !
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