Чудный дебют 32-летнего игрока в сборной Испании: вышел – и через 4 минуты оформил дубль

Накануне сборная Испании в первом туре отбора Евро-2024 победила Норвегию (3:0). Лучшим игроком встречи стал автор дубля Хоселу.

Ему оказалось достаточно появиться на поле на 81-й минуте вместо Альваро Мораты. На 84-й и 85-й минутах Хоселу забил!

Чем этот дубль примечателен? Тем, что это был дебют 32-летнего Хоселу за сборную.

Игрок родился в Штутгарте и большой звездой, как видим, не стал. Его максимальная стоимость по Transfermarkt по ходу карьеры – 8 миллионов евро. Сейчас он стоит 6.

Помимо испанских клубов Хоселу по ходу карьеры выступал за в Бундеслиге и даже в АПЛ за «Сток Сити» и «Ньюкасл».

Летом прошлого года Хоселу очутился в «Эспаньоле» в статусе свободного агента и нашел там себя. 23 матча в сезоне Примеры, 12 голов и два ассиста. Он идет третьим в списке бомбардиров.

Фото: Siu Lau, AFLO/Global Look Press.