Кавазашвили считает, что все тренеры РПЛ должны подчиняться Карпину

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен контролировать других тренеров РПЛ.

«Не завидую Карпину, у него всего пять игроков подходят под то, чтобы выступать в основе. Однако у него сейчас в отсутствие международных турниров есть возможность контролировать подготовку игроков в клубах через РФС и РПЛ.

Главный тренер сборной – это главный тренер страны, его указания должны выполняться тренерами клубов РПЛ. Он должен давать задания тренерам по поводу того, на какую позицию ставить футболистов, как играть. Но впечатление, что такого контроля нет», – сказал Кавазашвили.