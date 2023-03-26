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Кавазашвили считает, что все тренеры РПЛ должны подчиняться Карпину

26 марта 2023, 00:16
9

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен контролировать других тренеров РПЛ.

«Не завидую Карпину, у него всего пять игроков подходят под то, чтобы выступать в основе. Однако у него сейчас в отсутствие международных турниров есть возможность контролировать подготовку игроков в клубах через РФС и РПЛ.

Главный тренер сборной – это главный тренер страны, его указания должны выполняться тренерами клубов РПЛ. Он должен давать задания тренерам по поводу того, на какую позицию ставить футболистов, как играть. Но впечатление, что такого контроля нет», – сказал Кавазашвили.

  • Карпин помимо сборной возглавляет «Ростов»,
  • Россия отстранена от официальных международных матчей.
  • В 18:00 по Москве россияне начнут товарищеский матч с Ираком.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Кавазашвили Анзор
Комментарии (9)
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eugen-han
1679798414
Так то оно так было бы актуально, если бы Карпин не возглавлял параллельно Ростов, который так или иначе соревнуется с другими клубами нашего чемпионата. По моему какие-то раз'яснения на сей счёт излишне приводить.
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АЛЕКС 58
1679803020
А не пошёл бы пудель в эротическое путешествие!? Он тренер Ростова в ПЕРВУЮ очередь! Сборная для него дополнительный заработок. Это видно по игре сборной и Ростова. Сделали из футбола бизнес,а теперь ноете,что нет нормальных футболистов
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rash1959
1679809933
Про тренеров - дело второе, а вот судьи это точно, кто же буде левые пенали давать.
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cska1948
1679812613
Анзор, ты что, не видишь, Карпину нас...ть на сборную! А ты его в главные тренеры ВСЕХ клубов сватаешь.
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Красногвардейчик
1679818090
Прочитав это от Кавазашвили, долго смеялся))) Педставил как играют Зенит с Ростовым, и Карпин подходит к Семаку и говорит....типа где у тебя Малком играет? быстро его ставь опорником))))
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Plyash
1679824470
Давайте вспомним Лобановского,Бескова,чуть раньше Морозова,чуть позже Садырина...И почему никому не приходила мысль их критиковать за то,что они совмещали работу в сборной и своём клубе?А просто был результат.Может быть,в те времена спортсмены были другие,имели максимум квартиру и а/м Волга.А теперь живут без результатов,зато в дворцах и катаются на Бентли? Это я к тому,что пора "Кожаный мяч" возвращать,начиная с яслей,и искать настоящих парней-патриотов,любящих футбол и отечество,и что бы деньги свои отрабатывали на поле результатами,а не хождением по полю.Тогда и будет у тренера полное понимание и любовь к своей работе.Из глины можно что-то слепить,из грязи нет.
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sochi-2013
1679832113
" что главный тренер сборной России "- ключевые слова, а не чувак, что мимо проходил и по совместительству решил копеечку срубить по-лёгкому.
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