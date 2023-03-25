Карпин рассказал о психологических проблемах сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что команда не избавилась от психологических проблем.

«Психологические проблемы у сборной России всe те же, что и были после игры с Хорватией. Люди ходят к психотерапевту годами, чтобы проблему решить. А мы видимся раз в три месяца. Мы выходим из обороны через пас сейчас. Да, теряем много раз мячи. Но мы это делаем, чтобы решать наши психологические проблемы. Ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, направлены на то, чтобы ребята перестали бояться ошибиться. Ну ошиблись и что? Все живыми приехали в Санкт-Петербург. Я хочу, чтобы это привело к тому, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было гораздо меньше. Там была боязнь ответственности.

В «Ростове» то же самое? Ну вот ошибся Виктор Мелeхин с «Пари НН». Но там меньше боязни, потому что мы постоянно тренируемся. Если они теряют мячи, то это моя вина, а не игроков. Временами в клубе проявляется, но меньше, чем в сборной. Это постоянный процесс. Я так думаю, что это так работает. Главная проблема наших игроков в голове. Мастерство есть, физически можно подготовить, тактически можно научить. Если не сейчас пробовать изменить голову, то когда?» – сказал Карпин.