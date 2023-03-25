«Иной раз посмотришь – дурак дураком»: Уткин – об Аршавине

Видеоблогеру Василию Уткину не понравилась оценка товарищеского матча ЦСКА – 2DROTS (1:2) от бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина.

«Вот мозги вроде есть у Андрей Сергеича, а иной раз посмотришь – дурак дураком.

Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при 20 тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатьe, которое бойкотирует [фан,уйди]?» – написал Уткин.