Аршавин отреагировал на поражение ЦСКА от медийного 2DROTS

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил итог товарищеского матча ЦСКА – 2DROTS (1:2).

«Профессиональные клубы ищут новую аудиторию и понимают, что у этих команд есть аудитория, поэтому они с ними играют, — сегодня много народу пришло. У меня это не вызвало никакого интереса.

Победа медиакоманды? Ну и что, клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного. Хотите сказать, что 2DROTS может в РПЛ выступать?» – сказал Аршавин.