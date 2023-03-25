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  • «Такое не могло и присниться»: тренер 2DROTS Кузнецов – о победе над ЦСКА

«Такое не могло и присниться»: тренер 2DROTS Кузнецов – о победе над ЦСКА

25 марта 2023, 18:50
1

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов подытожил товарищеский матч против ЦСКА (2:1).

– Очень рад за ребят то, что они смогли сыграть с командой РПЛ. Некоторые никогда не смогут уже этого сделать. Как только Fan ID убрали, пришло 20 с лишним тысяч человек. То, что мы выиграли во сне не могло присниться.

– Вы рассчитывали на победу?

– Конечно, нет. ЦСКА по уровню, по игрокам сильнее намного.

– Вам не показалось, что ЦСКА не до конца выложился?

– Не могу сказать. 10 лет пройдет и никто не спросит кто и как играл. Для ребят самое важное победа. Думал, 2:2 будет.

  • 2DROTS в этом сезоне участвовали в Кубке России.
  • Планируется, что медийные команды будут заявлены и на новый сезон Кубка России.
  • Матч ЦСКА – 2DROTS посетили на «ВЭБ Арене» более 20 тысяч зрителей.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА 2DROTS Кузнецов Дмитрий
Комментарии (1)
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zigbert
1679815828
На такой победной волне не мешало бы им сыграть еще и с Зенитом.
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