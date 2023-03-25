«Такое не могло и присниться»: тренер 2DROTS Кузнецов – о победе над ЦСКА

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов подытожил товарищеский матч против ЦСКА (2:1).
– Очень рад за ребят то, что они смогли сыграть с командой РПЛ. Некоторые никогда не смогут уже этого сделать. Как только Fan ID убрали, пришло 20 с лишним тысяч человек. То, что мы выиграли во сне не могло присниться.
– Вы рассчитывали на победу?
– Конечно, нет. ЦСКА по уровню, по игрокам сильнее намного.
– Вам не показалось, что ЦСКА не до конца выложился?
– Не могу сказать. 10 лет пройдет и никто не спросит кто и как играл. Для ребят самое важное победа. Думал, 2:2 будет.
- 2DROTS в этом сезоне участвовали в Кубке России.
- Планируется, что медийные команды будут заявлены и на новый сезон Кубка России.
- Матч ЦСКА – 2DROTS посетили на «ВЭБ Арене» более 20 тысяч зрителей.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»