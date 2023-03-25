Тухель прокомментировал свое назначение в «Баварию»

Новый тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о заключении контракта с мюнхенским клубом.

«Это большая честь. Я выражаю благодарность за оказанное доверие руководству клуба.

Даже если ты работал за границей, невозможно не осознавать важность «Баварии». Главное в этой команде – победы, а также то, каким способом они были достигнуты.

Я с большим нетерпением жду возможности поработать с «Баварией» – одной из самых талантливых и лучших команд в Европе», – заявил Тухель.