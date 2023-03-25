Олимпийский чемпион Роман Костомаров может пережить еще одну ампутацию.

Накануне спортсмен лишился всех пальцев на левой руке из-за начавшегося процесса гангрены.

Состояние фигуриста после операции опасений не вызывает. Если его организм начнет нормально функционировать, то больше хирургических вмешательств не потребуется.

Если же некроз пойдет дальше, то будет приниматься решение об удалении руки по локоть.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что у него могут отказать печень и почки.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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