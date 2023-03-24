Костомарову ампутировали пальцы на левой руке: они начали чернеть

Олимпийский чемпион Роман Костомаров пережил очередную ампутацию.
«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть.
Почему это происходит? Любой медик ответит – не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород и так далее. У Костомарова уже очень много причин, порождающих подобный результат. Он столько операций и ампутаций пережил!
Если процесс пойдет дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время», – сообщил источник «МК» источник в больнице.
- 46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.
- Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «МК»