Костомарову ампутировали пальцы на левой руке: они начали чернеть

Олимпийский чемпион Роман Костомаров пережил очередную ампутацию.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть.

Почему это происходит? Любой медик ответит – не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород и так далее. У Костомарова уже очень много причин, порождающих подобный результат. Он столько операций и ампутаций пережил!

Если процесс пойдет дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время», – сообщил источник «МК» источник в больнице.