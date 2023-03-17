Костомарову ампутировали ноги по колено («МК»)

Источник в больнице сообщил, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарова ампутировали ноги по колено.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки.

На сегодняшний день общее состояние Романа, конечно, тяжелое. У него полиорганная недостаточность – это одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них. Она возникает преимущественно у пациентов реанимационных отделений. Проще говоря, это когда все органы истощены и сами не могут работать.

Еще у него сейчас очень сильный душевный, точнее, эмоциональный срыв. Это объяснимо – человек столько операций пережил, осознал свое положение. Сейчас фигурист спит, дали много успокаивающих.

Каждый день, а точнее, каждый час состояние фигуриста меняется. Сейчас с ним работает психолог», – сказали в больнице.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

Врач: «Подозреваю у Костомарова синдром Рейно. В таких случаях часто обрезают руки по локоть и ноги по колено»

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