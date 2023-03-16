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    Какой вы футболист?

    Врач: «Подозреваю у Костомарова синдром Рейно. В таких случаях часто обрезают руки по локоть и ноги по колено»

    Врач-терапевт неотложной помощи Андрей Звонков прокомментировал состояние Романа Костомарова.

    «Роман находится в состоянии стресса после всех операций, которые он пережил. Наверняка что-то помнит из того, что было. Поэтому отключение и подключение сознания обратно может действительно сопровождаться вспышками агрессии и раздражения, всем, чем угодно, что вполне нормально.

    Ожидаемая реакция, и этого не стоит пугаться и искать в происходящем какую-то особую проблему. Она в конце концов решается, когда человек приходит в себя.

    Пишут о том, что Роману наймут психолога... Дайте человеку выжить для начала. Он ведь еще балансирует на весах, которые неизвестно куда качнутся.

    В таком состоянии строить планы и давать какие-то прогнозы неуместно, особенно которые касаются какой-то дальнейшей деятельности Романа.

    И, как я понял, возникла опять проблема с сепсисом. Синеет левая кисть руки. Ждать каких-то чудес я не советую. С этим, конечно, надо разбираться.

    Синяя рука – это результат сосудистой реакции, спазма сосудов. Подозреваю, что сейчас проявил себя именно синдром Рейно.

    Просто так на пустом месте подобные проблемы с конечностями и сосудами не будут возникать. Это характерно для болезни Рейно, которая чаще всего заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено«, – сказал врач.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Источник: «Новосибирск онлайн»

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr 24 минуты назад

      Что это чучело несёт? Это Звонку надо оторвать яйца, чтобы не звонил на каждом углу то, что называется врачебной тайной.
      "Врач" епт......................

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