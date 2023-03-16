Костомаров срывается на близких – его мучают боли в ягодицах

Роман Костомаров находится в тяжелом психологическом состоянии.

Понимая сложность своей ситуации, олимпийский чемпион срывается на близких. В частности, достается его жене Оксане Домниной.

Врач: «Подозреваю у Костомарова синдром Рейно. В таких случаях часто обрезают руки по локоть и ноги по колено»

«Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно.

После того, как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций.

Роман стал кричать на Оксану: «Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь».

Он лежит с 10 января, да его переворачивают, но от такого длительного периода лежания закономерно возникают боли. Роман жалуется на боли в области ягодиц, это место наиболее плотного контакта тела с поверхностью кровати.

Роману принесли в палату арбуз, фанту, колу, его палата выглядит уже как гостиничный номер. Родные уже собираются его катать на каталке по отделению.

В состоянии Романа есть положительные перемены, сепсис [заражение крови] практически миновал, он получает очень хорошее лечение, идет на поправку.

Не исключаю, что его не будут переводить после реанимации в общую палату, а сразу же отправят в реабилитационный центр», – сообщил источник.