Врач – о Костомарове: «Этот случай один на сто тысяч. С таким набором очень сложно выкарабкиваться»

Врач Лев Авербах прокомментировал состояние Романа Костомарова.

«Отказ печени – прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма – на короткий период или долгосрочный.

Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно. Сложно даже предположить, как врачи будут справляться с этим.

Ситуация очень тяжелая. Потому что с печенью обычно отказывают и почки – с таким набором очень сложно выкарабкиваться.

У Костомарова произошла индивидуальная реакция на вирус на фоне ослабленного иммунитета. Этот случай один на сто тысяч. Вопросов очень много о причинах таких осложнений, но, если говорить по-простому, так выражается индивидуальная реакция организма.

Роман за счет крепкого и спортивного организма держится достаточно долго. Не спортивный человек столько бы не продержался.

Грубо говоря, это как аллергия, индивидуальная реакция иммунитета на внешние факторы. Будем надеяться, что врачи сделают чудо», – сказал главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис».

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.

Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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