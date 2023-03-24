Слуцкий рассказал о шокирующей традиции английских клубов на сборах

Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал об английской традиции, которая его удивила.

«Рассказываю ситуацию. Последний день сбора в Португалии. Ко мне подходит помощник. Говорит: «Как вы смотрите на то, что сегодня все футболисты напьются?» В Англии традиция, что в последний день выездного сбора команда не просто напивается – разносит номера, вот просто до поросячьего визга.

Я говорю: «Если я буду против, это что-то поменяет?» Он ответил: «Нет», – передал диалог Слуцкий.