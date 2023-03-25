Испания и Норвегия сыграют в матче 1-го тура отборочного этапа Евро-2024. Встреча пройдет в Малаге на стадионе «Ла Росаледа».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Команды провели пять очных матчей в истории: три победы испанцев, одна ничья, один раз выиграли норвежцы.

В последний раз команды встречались 12 октября 2019 года – ничья 1:1.

Игра состоится в субботу, 25 марта.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 22:45 мск.

Испания – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,35. На ничью дают 5,10. На выигрыш гостей можно поставить за 10,0.