Орлов назвал лучшего вратаря России

Геннадий Орлов рассказал, какого российского голкипера считает лучшим прямо сейчас.

«Акинфеев долгие годы – вратарь номер один в России. В матче ЦСКА – «Зенит» партнеры вывели Кассьерру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру.

Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь – уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет.

Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть – дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», – считает Орлов.