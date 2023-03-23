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    Орлов назвал лучшего вратаря России

    Геннадий Орлов рассказал, какого российского голкипера считает лучшим прямо сейчас.

    «Акинфеев долгие годы – вратарь номер один в России. В матче ЦСКА – «Зенит» партнеры вывели Кассьерру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру.

    Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь – уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет.

    Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть – дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», – считает Орлов.

    • 36-летний Акинфеев в этом сезоне пропустил 22 гола в 23 матчах.
    • 24-летний Сафонов пропустил 37 мячей в 24 играх.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1323

      Suvorov51 1 час назад

      Вот в первые Флюгер что то сказал дельное, а так один пердеж про помойку, что это она сила в гейропе, а она просто помойка

      0
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      Рейтинг: +6003

      AtticusFinch 2 часа назад

      Орлов назвал лучшего комментатора в России - это Орлов

      0
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      Рейтинг: +13799

      Алексей З 2 часа назад

      А чем Селехов плох или Лантратов ?
      Не понимаю кто пиарит Сафонова, он привозит больше чем спасает.
      Выбирать лучшего дело не благодарное , вкусовщина и личные симпатии выходят на первое место.

      0
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      Рейтинг: +6003

      AtticusFinch > Алексей З 2 часа назад

      А чем Селехов плох или Лантратов ? да тем что они элементарно не спасают! - Спартак и Локомотив пропускают практически в каждом матче!

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      Рейтинг: +13799

      Алексей З > AtticusFinch 2 часа назад

      Могли бы пропускать ещё больше.

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      Рейтинг: +18027

      paracetamol 4 часа назад

      Лучший кипер - Миша Кержаков!

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp 4 часа назад

      Да, пожалуй, стабильнее Игоря воротчика в России, небыло.. Но он уже ветеран, а достойной замены нет...

      4
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      Рейтинг: +17712

      NewLife 4 часа назад

      А давайте всех лучших футболистов в России будет теперь определять Орлов, а не комиссия известных специалистов, тренеров и болельщиков. Я не против того, чтобы Птицын имел свое мнение по всем вопросам, но зачем Бомбардиру засерать свое пространство этим никому не интересным мнением ?

      3
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      Рейтинг: +19229

      Cleaner > NewLife 4 часа назад

      Возразить Вам Орлову нечем, вот и написали такой комментарий. Акинфеев - лучший вратарь России, сколько комиссий не собери!...)

      3
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      Рейтинг: +17712

      NewLife > Cleaner 4 часа назад

      Видимо, сразу трудно понять, о чем я писал, так что напрягись, прочитай внимательно еще раз, и если не все потеряно, думаю, поймешь.
      У нас все вратари ведущих команд примерно среднего класса. Однако, Игоря отличает в лучшую сторону: не утраченная реакция, видение поля, правильный выбор позиции и лучшая в стране игра ногами.

      0
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      Рейтинг: +3518

      acor94 4 часа назад

      Пися лучший! Он в сборной несмотря на возраст, в отличии от этого недотёпы!

      0
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      Рейтинг: +38

      pandora777 > acor94 4 часа назад

      Пися твой просто друг карпина и все , а так хер бы он попал в сборную

      2
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      Рейтинг: +19229

      Cleaner > acor94 4 часа назад

      Пися. Этим все сказано.

      2
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      Рейтинг: +2498

      шахта Заполярная > acor94 3 часа назад

      Ты про орлова, так он флюгер, а не вратарь. А пися, так он и в воротах такая же пися.

      2
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      Рейтинг: +3518

      acor94 > pandora777 2 часа назад

      И никто не понял иронии?)

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