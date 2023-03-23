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Орлов назвал лучшего вратаря России

23 марта 2023, 11:34
9

Геннадий Орлов рассказал, какого российского голкипера считает лучшим прямо сейчас.

«Акинфеев долгие годы – вратарь номер один в России. В матче ЦСКА – «Зенит» партнеры вывели Кассьерру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру.

Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь – уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет.

Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть – дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», – считает Орлов.

  • 36-летний Акинфеев в этом сезоне пропустил 22 гола в 23 матчах.
  • 24-летний Сафонов пропустил 37 мячей в 24 играх.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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acor94
1679561086
Пися лучший! Он в сборной несмотря на возраст, в отличии от этого недотёпы!
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NewLife
1679561949
А давайте всех лучших футболистов в России будет теперь определять Орлов, а не комиссия известных специалистов, тренеров и болельщиков. Я не против того, чтобы Птицын имел свое мнение по всем вопросам, но зачем Бомбардиру засерать свое пространство этим никому не интересным мнением ?
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alp
1679562698
Да, пожалуй, стабильнее Игоря воротчика в России, небыло.. Но он уже ветеран, а достойной замены нет...
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paracetamol
1679563113
Лучший кипер - Миша Кержаков!
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ArReal
1679568621
Орлов назвал лучшего комментатора в России - это Орлов
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