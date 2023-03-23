Орлов назвал лучшего вратаря России

Геннадий Орлов рассказал, какого российского голкипера считает лучшим прямо сейчас.
«Акинфеев долгие годы – вратарь номер один в России. В матче ЦСКА – «Зенит» партнеры вывели Кассьерру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру.
Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь – уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет.
Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть – дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», – считает Орлов.
- 36-летний Акинфеев в этом сезоне пропустил 22 гола в 23 матчах.
- 24-летний Сафонов пропустил 37 мячей в 24 играх.
Источник: Sport24