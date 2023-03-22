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  • Мостовой ответил Карпину, который назвал его «обиженным маленьким мальчиком»

Мостовой ответил Карпину, который назвал его «обиженным маленьким мальчиком»

22 марта 2023, 21:29
13

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина в своей адрес. Тот назвал бывшего партнера «обиженным маленьким мальчиком».

«Я не видел слов Карпина! Мне кто-то что-то сказал… Мне уже смешно! Кто следующий, что скажет в мой адрес? Чего они боятся и на что рассчитывают — не знаю. Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как. Пускай говорят! Я не воспринимаю в серьез эти слова! У них звездочки над головой летают, знаете, да? Меня вообще не задевают его слова — никак.

Придет время, и мы все скажем. Смысл мне общаться с Карпиным? У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают — ну, и пускай, какая разница. Карпин же не один такой, еще есть много таких, которые пытаются меня задеть. Ну, и пускай дальше это делают. Надо быть проще, с улыбкой на лице», – сказал Мостовой.

  • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
  • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.
  • У Карпина, в отличие от Мостового, есть тренерская лицензия.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1679511326
После слов - "Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как" перестал читать дальше...
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sv1969
1679511368
Это царек задолбал фразой: Я всю жизнь в футболе! А Валера НЕ?
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Koni_Best_1
1679511441
Мостового аж корежит от того, что люди тренируют, занимаются делом, Карпин уже тренер сборной, а он ничего кроме тявкать больше не может
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Persona_non_Grata
1679511463
Прям кудахтание какое-то !)))
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Enter2006
1679512846
Так это у тебя, господин Мостовой, "звездочки над головой летают", вспоминая давно былое и возомнив себя мегаэкспертом. А Карпин действующий главный тренер, у него работа.
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zarsm
1679513195
Кто сейчас гражданин Мостовой? Затрудняюсь ответить. Даже тренерской лицензии не имеет, сколько лет ты в футболе? Так тогда футбол другой совсем был и складывается ощущение, что о нынешнем футболе его познания стремятся к нулю
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эд100
1679514571
испанский стыд...
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hehejerje
1679521515
Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат). Коpейcкий видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.-----> https://pse.is/4sj42e
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SLADE2019
1679557949
Не такие уж выдающиеся показатели у Карпина-тренера. Для меня лично, его работа в Спартаке провальная. Согласен, что то получается в Ростове, но объективно, второе место в РПЛ, достижение не выдающееся. Есть Зенит, а все остальные команды вторые. Согласен, что в лучшие времена, его бы близко к тренерству в сборной не допустили.
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Figo777
1679567754
Обидно, что 2 в прошлом ярких и талантливых футболиста, блиставших в Европе и сборной, не могут найти общий язык... Как было бы приятно интересно посмотреть на их совместную тренерскую работу!
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