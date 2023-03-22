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    Мостовой ответил Карпину, который назвал его «обиженным маленьким мальчиком»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина в своей адрес. Тот назвал бывшего партнера «обиженным маленьким мальчиком».

    «Я не видел слов Карпина! Мне кто-то что-то сказал… Мне уже смешно! Кто следующий, что скажет в мой адрес? Чего они боятся и на что рассчитывают — не знаю. Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как. Пускай говорят! Я не воспринимаю в серьез эти слова! У них звездочки над головой летают, знаете, да? Меня вообще не задевают его слова — никак.

    Придет время, и мы все скажем. Смысл мне общаться с Карпиным? У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают — ну, и пускай, какая разница. Карпин же не один такой, еще есть много таких, которые пытаются меня задеть. Ну, и пускай дальше это делают. Надо быть проще, с улыбкой на лице», – сказал Мостовой.

    • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
    • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.
    • У Карпина, в отличие от Мостового, есть тренерская лицензия.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +629

      эд100 3 минуты назад

      испанский стыд...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 26 минут назад

      Кто сейчас гражданин Мостовой? Затрудняюсь ответить. Даже тренерской лицензии не имеет, сколько лет ты в футболе? Так тогда футбол другой совсем был и складывается ощущение, что о нынешнем футболе его познания стремятся к нулю

      2
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      Рейтинг: +6185

      Enter2006 31 минуту назад

      Так это у тебя, господин Мостовой, "звездочки над головой летают", вспоминая давно былое и возомнив себя мегаэкспертом. А Карпин действующий главный тренер, у него работа.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21633

      Persona_non_Grata 54 минуты назад

      Прям кудахтание какое-то !)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Koni_Best_1 55 минут назад

      Мостового аж корежит от того, что люди тренируют, занимаются делом, Карпин уже тренер сборной, а он ничего кроме тявкать больше не может

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101330

      sv1969 56 минут назад

      Это царек задолбал фразой: Я всю жизнь в футболе! А Валера НЕ?

      4
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      Рейтинг: +12684

      R_a_i_n 57 минут назад

      После слов - "Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как" перестал читать дальше...

      6
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      Рейтинг: +19221

      Cleaner 1 час назад

      Трепло...(

      4
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