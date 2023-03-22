Мостовой ответил Карпину, который назвал его «обиженным маленьким мальчиком»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина в своей адрес. Тот назвал бывшего партнера «обиженным маленьким мальчиком».

«Я не видел слов Карпина! Мне кто-то что-то сказал… Мне уже смешно! Кто следующий, что скажет в мой адрес? Чего они боятся и на что рассчитывают — не знаю. Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как. Пускай говорят! Я не воспринимаю в серьез эти слова! У них звездочки над головой летают, знаете, да? Меня вообще не задевают его слова — никак.

Придет время, и мы все скажем. Смысл мне общаться с Карпиным? У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают — ну, и пускай, какая разница. Карпин же не один такой, еще есть много таких, которые пытаются меня задеть. Ну, и пускай дальше это делают. Надо быть проще, с улыбкой на лице», – сказал Мостовой.