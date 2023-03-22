В Британии оценили вероятность трансфера Пиняева в «Манчестер Юнайтед»

Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал, возможен ли переход нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «МЮ».

«Пиняев и «Манчестер Юнайтед»? Слышал о том, что какой-то талантливый русский проходил там стажировку.

Не знаю, насколько реально говорить о подобных вещах. Думаю, его трансфер в «МЮ» сейчас невозможен. Российских игроков в АПЛ не будет. Никто не станет их покупать из-за политической ситуации и невозможности легально переводить деньги и заключать сделки», — заявил Браун.