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    В Британии оценили вероятность трансфера Пиняева в «Манчестер Юнайтед»

    Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал, возможен ли переход нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «МЮ».

    «Пиняев и «Манчестер Юнайтед»? Слышал о том, что какой-то талантливый русский проходил там стажировку.

    Не знаю, насколько реально говорить о подобных вещах. Думаю, его трансфер в «МЮ» сейчас невозможен. Российских игроков в АПЛ не будет. Никто не станет их покупать из-за политической ситуации и невозможности легально переводить деньги и заключать сделки», — заявил Браун.

    • Пиняев неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
    • «Локо» купил Пиняева зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18281

      ilichkadr 1 час назад

      Пол Браун это вся Британия?

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      Рейтинг: +1346

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Это как с Захаряном. Пошумят, распирает посредственность, а в итоге останется где был. Гыгыгы

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