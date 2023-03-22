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Тикнизян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не России

22 марта 2023, 12:09
5

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о получении армянского паспорта. Теперь он может играть за сборную Армении.

– Ещe один петербуржец и защитник «Динамо» Саба Сазонов вместо России выбрал Грузию. Свой выбор теперь сделал ты. Насколько текущая ситуация с отстранением сборной России влияет на выбор молодых парней, у которых есть альтернатива?

– На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов. Сделаю всe, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира.

  • 23-летний футболист может дебютировать за национальную команду уже 25 марта – в домашнем матче отбора Евро-2024 против Турции.
  • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
  • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Армения Локомотив Россия Тикнизян Наир
Комментарии (5)
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neveldomha
1679477653
Участвовать в отборе на чемпионат мира в сборной Армении. Это все равно, что играть за сегодняшнюю сборную России. На чемпионате не мы. не они не будем.
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Таврида
1679481846
Давай-давай кривоногий, Локо из-за таких игрочил как ты и просел, Урал возил вас как сопливых.
Ответить
Karpathian
1679490145
>> армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира. барашка зарежут)))
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Willow
1679495877
Такие вот игроки и не нужны в команде, готов всё поменять и принять.
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