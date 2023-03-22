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    Тикнизян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не России

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о получении армянского паспорта. Теперь он может играть за сборную Армении.

    – Ещe один петербуржец и защитник «Динамо» Саба Сазонов вместо России выбрал Грузию. Свой выбор теперь сделал ты. Насколько текущая ситуация с отстранением сборной России влияет на выбор молодых парней, у которых есть альтернатива?

    – На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов. Сделаю всe, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира.

    • 23-летний футболист может дебютировать за национальную команду уже 25 марта – в домашнем матче отбора Евро-2024 против Турции.
    • Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.
    • В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +969

      Таврида 32 минуты назад

      Давай-давай кривоногий, Локо из-за таких игрочил как ты и просел, Урал возил вас как сопливых.

      0
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      Рейтинг: +10

      dfherh43y3 45 минут назад


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      Рейтинг: +4925

      neveldomha 1 час назад

      Участвовать в отборе на чемпионат мира в сборной Армении. Это все равно, что играть за сегодняшнюю сборную России. На чемпионате не мы. не они не будем.

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      Рейтинг: +2510

      serglider > neveldomha 1 час назад

      Ну, не скажет же он, что статус "сбоника" не важно какой страны, может влиять на его трансферную стоимость, плюс с армянским паспортом, у него не будет проблем если будет играть в европейском клубе. И если честно, то закрепится в сборной России, на его позиции, шансы практически нулевые.

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