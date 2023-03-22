Тикнизян объяснил, почему выбрал сборную Армении, а не России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о получении армянского паспорта. Теперь он может играть за сборную Армении.

– Ещe один петербуржец и защитник «Динамо» Саба Сазонов вместо России выбрал Грузию. Свой выбор теперь сделал ты. Насколько текущая ситуация с отстранением сборной России влияет на выбор молодых парней, у которых есть альтернатива?

– На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов. Сделаю всe, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира.