Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на частичную мобилизацию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов на частичную мобилизацию.

– За этот год у вас бывали случаи, когда футболист или просто человек в вашем окружении поник, его нужно было подбодрить?

– Да, бывало. Не то что депрессовали... Было у футболистов непонимание – дальше что. Я сейчас про футбол говорю конкретно, не про жизнь глобально. Хотя у кого-то и такие мысли были, 100%.

Или когда мобилизацию объявили. Мы играли, не помню с кем, куда-то вылетали. У ребят было непонимание, что происходит, что это такое, и как это будет вообще – и с футболом, и не с футболом, и в их жизни.

Реально была потерянность, назовем это так. Не у всех. Кто-то больше заморочился, кто-то меньше, но было такое, да.