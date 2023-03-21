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    Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на частичную мобилизацию

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции футболистов на частичную мобилизацию.

    – За этот год у вас бывали случаи, когда футболист или просто человек в вашем окружении поник, его нужно было подбодрить?

    – Да, бывало. Не то что депрессовали... Было у футболистов непонимание – дальше что. Я сейчас про футбол говорю конкретно, не про жизнь глобально. Хотя у кого-то и такие мысли были, 100%.

    Или когда мобилизацию объявили. Мы играли, не помню с кем, куда-то вылетали. У ребят было непонимание, что происходит, что это такое, и как это будет вообще – и с футболом, и не с футболом, и в их жизни.

    Реально была потерянность, назовем это так. Не у всех. Кто-то больше заморочился, кто-то меньше, но было такое, да.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года.
    • 31 октября он сообщил о завершении призыва в ВС РФ.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    21.03.2023 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12141

      BRO_football 4 часа назад

      Игроков сборной России мобилизация не коснётся. Непонятно чего они испугались. А вот любительский футбол из-за мобилизации пострадал.

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат > BRO_football 3 часа назад

      Раз вы такой непонятливый, вратарь то хоккейной сборной России, серебряный призер ОИ 2022, мог бы вам популярно это объяснить. Сам-то он так испугался, что его из военкомата скорая увезла. Сейчас правда он служит в Ленобласти, и как говорят, летом вернется в ЦСКА.

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