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    Дочь легендарного бразильского футболиста завела аккаунт на OnlyFans: вот ее фото

    Знакомьтесь, Даниэль Фаватто – дочь Ромарио, легендарного бразильца, наколотившего за сборную кучу мячей и выигравшего с ней ЧМ-1994, а также неплохо позажигавшего в Европе за «ПСВ» и «Барселону».

    25 лет назад у Ромарио родилась красавица-дочь. Даниэль уже успела стать звездой инстаграма (у нее сотни тысяч подписчиков), а теперь решила пойти дальше и завела аккаунт на OnlyFans.

    Нет сомнений, что с такими формами Даниэль добьется успехов и там.

    Фото: соцсети Даниэль Фаватто

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.03.2023 21:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 5 часов назад

      Знойная женщина)) Мечта поэта)

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      Рейтинг: +357

      заткнитемнерот 5 часов назад

      Ставим лайк, если НЕ хотим подобных новостей на сайте! И оставляем без комментов вообще (все лайки верну, если у кого-то вопросы вдруг будут по хайпу, мне рейтинг не нужен... с моим-то логом).

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