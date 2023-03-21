Знакомьтесь, Даниэль Фаватто – дочь Ромарио, легендарного бразильца, наколотившего за сборную кучу мячей и выигравшего с ней ЧМ-1994, а также неплохо позажигавшего в Европе за «ПСВ» и «Барселону».

25 лет назад у Ромарио родилась красавица-дочь. Даниэль уже успела стать звездой инстаграма (у нее сотни тысяч подписчиков), а теперь решила пойти дальше и завела аккаунт на OnlyFans.

Нет сомнений, что с такими формами Даниэль добьется успехов и там.

Фото: соцсети Даниэль Фаватто

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