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    «Когда нас прибивали судьи, никто ничего не говорил»: Глебов – о рекордных 13 пенальти «Ростова» за сезон РПЛ

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отверг обвинения в помощи команде со стороны судей.

    • Ростовчане в этом сезоне РПЛ пробили 13 пенальти в 20 турах.
    • Это повторение рекорда турнира.
    • Столько же было у «Крыльев Советов» в 2004 году и у «Краснодара» в сезоне-2021/22.

    – Как относитесь к разговорам о том, что «Ростову» помогают судьи, ставя столько пенальти?

    – Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает?

    А так – постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил.

    Пусть говорят, наше дело – тренироваться и играть.

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    Источник: «РБ Спорт»

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