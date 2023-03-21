«Когда нас прибивали судьи, никто ничего не говорил»: Глебов – о рекордных 13 пенальти «Ростова» за сезон РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отверг обвинения в помощи команде со стороны судей.

Ростовчане в этом сезоне РПЛ пробили 13 пенальти в 20 турах.

Это повторение рекорда турнира.

Столько же было у «Крыльев Советов» в 2004 году и у «Краснодара» в сезоне-2021/22.

– Как относитесь к разговорам о том, что «Ростову» помогают судьи, ставя столько пенальти?

– Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает?

А так – постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил.

Пусть говорят, наше дело – тренироваться и играть.