Карпин: «Руки опускаются после заявлений депутатов. Думаешь: да епт... Хочется послать их и уехать»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что его посещали мысли об эмиграции.
«Иногда бывает, что меня задевает... Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно.
Просто думаешь: да епт... Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.
Что помогает? Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит.
Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает», – сказал Карпин.
- 54-летний Карпин родился в Эстонии.
- Часть своей футбольной и тренерской карьеры он провел в Испании.
- Сейчас сборная России готовится к товарищеским матчам с Ираном и Ираком.
Источник: «Фабрика футбола»