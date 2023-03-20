Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпин: «Руки опускаются после заявлений депутатов. Думаешь: да епт... Хочется послать их и уехать»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что его посещали мысли об эмиграции.

    «Иногда бывает, что меня задевает... Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно.

    Просто думаешь: да епт... Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.

    Что помогает? Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит.

    Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает», – сказал Карпин.

    • 54-летний Карпин родился в Эстонии.
    • Часть своей футбольной и тренерской карьеры он провел в Испании.
    • Сейчас сборная России готовится к товарищеским матчам с Ираном и Ираком.

    Новости по теме
    «Это будет смертоубийство»: Карпин – об участии России в новом турнире с азиатскими сборными
    «Это никакой не троллинг»: Карпин – о восьми игроках «Спартака» в сборной России
    «Обиженный маленький мальчик»: Карпин – о Мостовом 1
    Источник: «Фабрика футбола»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2023 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +655

      _MATRIX_ 8 минут назад

      Ну так звездуй хоть куда. Вместо того, чтобы помогать России в меру сил, только нытьё. Не нравится у нас? Пшёл вон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12139

      BRO_football 39 минут назад

      Да-да, переключайся на работу. То есть деньги. Всё понятно
      Ну так переезжай, если очень хочется. Помнится, Карпин родом из Эстонии. Поезжай - подними эстонский футбол с колен. Там даже на стадионах Fan ID не требуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      j45u45u45 51 минуту назад

      Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11566

      alex1951 > j45u45u45 12 минут назад

      Купи у меня Гуся..всего за пол-цены...с датчиком движения....и пр и пр.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19186

      Cleaner 1 час назад

      Хочется послать их и уехать? И денег хочется заработать. Деньги перевешивают...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11566

      alex1951 > Cleaner 13 минут назад

      Да...бывает...
      А вот скажите мне,вы знаете таких людей ,которые могут прожить без денег?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17689

      NewLife 1 час назад

      Жванецкий сказал:
      Если ты купил диплом, не строй мосты, иди в политику.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19186

      Cleaner > NewLife 1 час назад

      Жванецкий - монстр слова!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17689

      NewLife 1 час назад

      Обсессивно-компульсивное расстройство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11566

      alex1951 1 час назад

      Умом Россию не понять,одним аршином не измерить...
      Валерыч ,пойми,тяжело им сейчас....а уехать всегда успеешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24405

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера молодец, он умеет переключаться на работу, а вот условные депутаты напрочь лишены такого навыка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1132

      Soccerdealer63 1 час назад

      ...депутатов Европарламента?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11