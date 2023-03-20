Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Руки опускаются после заявлений депутатов. Думаешь: да епт... Хочется послать их и уехать»

Карпин: «Руки опускаются после заявлений депутатов. Думаешь: да епт... Хочется послать их и уехать»

20 марта 2023, 22:29
17

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что его посещали мысли об эмиграции.

«Иногда бывает, что меня задевает... Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно.

Просто думаешь: да епт... Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.

Что помогает? Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит.

Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает», – сказал Карпин.

  • 54-летний Карпин родился в Эстонии.
  • Часть своей футбольной и тренерской карьеры он провел в Испании.
  • Сейчас сборная России готовится к товарищеским матчам с Ираном и Ираком.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: «Фабрика футбола»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Soccerdealer63
1679340929
...депутатов Европарламента?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1679341003
Валера молодец, он умеет переключаться на работу, а вот условные депутаты напрочь лишены такого навыка.
Ответить
alex1951
1679341176
Умом Россию не понять,одним аршином не измерить... Валерыч ,пойми,тяжело им сейчас....а уехать всегда успеешь...
Ответить
NewLife
1679341219
Обсессивно-компульсивное расстройство.
Ответить
NewLife
1679341389
Жванецкий сказал: Если ты купил диплом, не строй мосты, иди в политику.
Ответить
BRO_football
1679344298
Да-да, переключайся на работу. То есть деньги. Всё понятно Ну так переезжай, если очень хочется. Помнится, Карпин родом из Эстонии. Поезжай - подними эстонский футбол с колен. Там даже на стадионах Fan ID не требуют.
Ответить
_MATRIX_
1679346136
Ну так звездуй хоть куда. Вместо того, чтобы помогать России в меру сил, только нытьё. Не нравится у нас? Пшёл вон.
Ответить
Viper for CSKA
1679365365
Ну да, в нашем болоте отнюдь не просто... Другое дело, будет ли лучше на других водоёмах? Буржуазная демократия она и в Африке буржуазная демократия. И в Европе с Северной Америкой. Тупоголовых или напрямую зловредных депутатов с их антинародными инициативами повсюду предостаточно.
Ответить
моэм
1679949109
Валере надо бы научится не обращать внимания на тех , кто только языком работать может ....а кто то должен ии дело делать , иначе наша бедная страна задохнётся от вони этих паразитов ....собаки лают , караван идёт.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
6
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+