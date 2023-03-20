Карпин: «Руки опускаются после заявлений депутатов. Думаешь: да епт... Хочется послать их и уехать»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что его посещали мысли об эмиграции.

«Иногда бывает, что меня задевает... Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно.

Просто думаешь: да епт... Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.

Что помогает? Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит.

Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает», – сказал Карпин.