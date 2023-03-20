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    Генич рассказал, когда придет на матч ЦСКА в футболке «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поражение в споре с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

    • Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.
    • Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.
    • Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

    «Когда мы с Федей общались по поводу спора и прогнозировали, когда произойдет сатисфакция и он официально оформит свою победу, он сам сказал: «Всему свое время».

    Отвечу его же словами — когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака». Пусть никто не переживает. Я думаю, что за оставшиеся 10 туров и матчи в Кубке это точно произойдет», — сказал Генич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2023 17:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19186

      Cleaner 1 час назад

      Получается, что Генич не держит своего слова. Болтун и трепло...(

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      Рейтинг: +3252

      fakeid 6 часов назад

      блин, позорную тряпку одевать надо. генич выкручивается, как может - но спор есть спор. после игры отмоется.

      0
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      Рейтинг: +127

      Koni_Best_1 > fakeid 6 часов назад

      Вчера мы увидели кто на самом деле позорная тряпка, ахахахаха

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      Рейтинг: +3252

      fakeid > Koni_Best_1 4 часа назад

      ты архивы-то подними, хотя бы с 2020го. 8 побед зенита и 1 жалкая победа цска вчера с рикошета. 0:4 и побег гончаренки напомнить? такой ты даун, что даже подозреваю, что тебя в тарасофке зачали.

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      Рейтинг: +1305

      Suvorov51 > fakeid 1 час назад

      Ну ты то родился позорным и живешь да еще и квакаешь, а иногда из помойки какаешь

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      Рейтинг: +3252

      fakeid > Suvorov51 1 час назад

      промквас, ты хоть крышку бака приподнимай, когда из него вещаешь, а то плохо слышно!

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