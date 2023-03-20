Генич рассказал, когда придет на матч ЦСКА в футболке «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поражение в споре с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

Футболист и комментатор заключили спор на то, что Чалов наберет 13 баллов по системе «гол+пас» в этом сезоне РПЛ.

Федор забил «Зениту» и выполнил условия пари, выиграв его.

Теперь Генич должен прийти на домашний матч ЦСКА в майке «Спартака».

«Когда мы с Федей общались по поводу спора и прогнозировали, когда произойдет сатисфакция и он официально оформит свою победу, он сам сказал: «Всему свое время».

Отвечу его же словами — когда поставят работать на ЦСКА, приду в футболке «Спартака». Пусть никто не переживает. Я думаю, что за оставшиеся 10 туров и матчи в Кубке это точно произойдет», — сказал Генич.