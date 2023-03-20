Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Божович: «Сейчас в Европе сплошная русофобия – в России все намного лучше»

    Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович рассказал, как относятся к русским в Европе.

    — Какое отношение к россиянам в Европе?

    — Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это — очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас все-таки спортивное интервью.

    Я скажу так: в России все намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят.

    • Российские команды отстранены от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    Божович объяснил, почему считает заслуженными зарплаты российских футболистов 2
    Божович назвал лучшего тренера в России: «Он обыгрывал «Барселону»
    Божович назвал самый популярный клуб РПЛ: «За них болеет вся Россия!» 32
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2023 16:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +833

      dragoon000320 6 часов назад

      просто популист и говорит то что все хотят слышать хоть это и неправда. Сам живу в Европе, и никаких проблем и негатива ни разу не встречал. Но все это конечно при условии что я веду себя как адекватный человек а не шовинистический кусок Д Е Р Ь М А, с чем у некоторого количества людей из России будет проблема.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      dauzhhhhh 7 часов назад

      Европа любит только себя, =====Ахренеть...А Божович знает что Сербия это Европа ? )))
      Сербия стремится Евросоюз...И потому получила официальный статус страны-кандидата на вступление.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11