Божович: «Сейчас в Европе сплошная русофобия – в России все намного лучше»

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович рассказал, как относятся к русским в Европе.

— Какое отношение к россиянам в Европе?

— Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это — очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас все-таки спортивное интервью.

Я скажу так: в России все намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят.