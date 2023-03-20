Божович: «Сейчас в Европе сплошная русофобия – в России все намного лучше»

просто популист и говорит то что все хотят слышать хоть это и неправда. Сам живу в Европе, и никаких проблем и негатива ни разу не встречал. Но все это конечно при условии что я веду себя как адекватный человек а не шовинистический кусок Д Е Р Ь М А, с чем у некоторого количества людей из России будет проблема.
Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович рассказал, как относятся к русским в Европе.
— Какое отношение к россиянам в Европе?
— Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это — очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас все-таки спортивное интервью.
Я скажу так: в России все намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят.
- Российские команды отстранены от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.