Глава российских судей объяснил, почему судьи часто ошибаются против «Спартака»

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался об увеличении ошибок судей в РПЛ.

«Это череда моментов, пройдет тур или два, вы скажете – все нормально. После этого тура особых скандалов не было. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка дает плоды. Первые два тура прошли хорошо.

Потом череда ошибок, говорят, что мы никогда такого плохого судейства не видели. Сейчас пройдут два тура, скажут, что выровняли ситуацию.

Все ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба [»Спартак»] на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение, но и было три хороших решения.

Ошибки везде случаются, сейчас весна – высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», – сказал Каманцев.