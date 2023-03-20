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    Глава российских судей объяснил, почему судьи часто ошибаются против «Спартака»

    Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался об увеличении ошибок судей в РПЛ.

    «Это череда моментов, пройдет тур или два, вы скажете – все нормально. После этого тура особых скандалов не было. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка дает плоды. Первые два тура прошли хорошо.

    Потом череда ошибок, говорят, что мы никогда такого плохого судейства не видели. Сейчас пройдут два тура, скажут, что выровняли ситуацию.

    Все ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба [»Спартак»] на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение, но и было три хороших решения.

    Ошибки везде случаются, сейчас весна – высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», – сказал Каманцев.

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    Источник: ТАСС

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    20.03.2023 16:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3723

      anatolich72 4 часа назад

      Всё объяснил твареныш а в отставку слабо уйти.

      1
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      Рейтинг: +18018

      paracetamol 6 часов назад

      Дык это же спердяк, воняет очень сильно!

      0
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      Рейтинг: +5674

      afw13 > paracetamol 2 часа назад

      так это ты спердяк?))) а я-то думал, и чего ты так воняешь))

      0
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      Рейтинг: +17689

      NewLife 7 часов назад

      "Ошибки везде случаются, сейчас весна – высока цена ошибки. "
      Главная ошибка, что твоя мама аборт не сделала.

      1
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      Рейтинг: +17503

      Barmaleushka > NewLife 5 часов назад

      Упырь , а тебе хватит духу сказать ей это в глаза ?

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      Рейтинг: +17689

      NewLife > Barmaleushka 4 часа назад

      ПНХ

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      Рейтинг: +17503

      Barmaleushka > NewLife 3 часа назад

      Кусай за уй , моральный урод .

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