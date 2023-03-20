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Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни

20 марта 2023, 09:22
30

Геннадий Орлов недоволен закрытостью «Спартака» для журналистов.

Известный комментатор считает, что в этом есть вина главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Я слежу за мировым футболом. Был на чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Могу сказать, что открытость – это ментальное состояние.

Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Открытость должна быть на паритетных началах.

Я работал журналистом еще в Советском союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить.

Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир – нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу», – сказал Орлов.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
  • Команда идет на 3-м месте в РПЛ после 20 туров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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эд100
1679293496
отрыжка газпромовского режима...
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Нуф-Нуф
1679294087
Гена, что похмелиться негде?
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sochi-2013
1679295202
"Цивилизованный мир – нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу" , и грызть этому самому другу глотку! Когда приблизишься.
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JTherry
1679295466
"нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу..." ...Орёлик, Алёше это накукуй в ухо, а к Абаскалю какие могут быть претензии..?)
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slavа0508
1679297209
Как раз в Советском Союзе люди относились к друг к другу по человечески , а сейчас может и улыбаются в лицо , а за спиной гадость творят ,,,,
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АЛЕКС 58
1679298441
Орлов по примеру своих хозяев хает всё советское. Отрыжка миллеровская!
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JTherry
1679299445
Гена, когда при коммунистической отрыжке "цивилизованный мир" выдавал ордер на арест нашего президента...? сидели ровно и дрожали от нашего ядерного щита...
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zigbert
1679299474
Ответ тут только один - когда эти журналисты начнут публиковать объективную информацию о Спартаке.
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_MATRIX_
1679300345
Какой же этот Орлов у.б.л.ю.д.о.к., тварина антисоветская. В общем, эту падаль следует отправить на лесоповал до конца его жалких дней.
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Эном айс
1679309731
Совком прёт повсеместно от Геннадия Сергеевича скорее.. - "Летит в небе орел. Вдруг из зaдницы глист вылезaет и спрaшивaет: - Слышь шеф, a высоко ли летим Орел гордо: - Пять тыщ метров нaд землей - Ты это, не обделaйся нa тaкой высоте, a то экипaж то волнуется." ----- И это не от неприятия советского образа жизни. Это - от неприязни к ГСО. Видимо это тот редкий случай, когда аббревиатура подразумевает сущность человека. ГМО и есть..
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