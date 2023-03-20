Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни

Геннадий Орлов недоволен закрытостью «Спартака» для журналистов.

Известный комментатор считает, что в этом есть вина главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Я слежу за мировым футболом. Был на чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Могу сказать, что открытость – это ментальное состояние.

Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Открытость должна быть на паритетных началах.

Я работал журналистом еще в Советском союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить.

Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир – нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу», – сказал Орлов.