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    Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни

    Геннадий Орлов недоволен закрытостью «Спартака» для журналистов.

    Известный комментатор считает, что в этом есть вина главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Я слежу за мировым футболом. Был на чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Могу сказать, что открытость – это ментальное состояние.

    Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Открытость должна быть на паритетных началах.

    Я работал журналистом еще в Советском союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить.

    Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир – нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу», – сказал Орлов.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • Команда идет на 3-м месте в РПЛ после 20 туров.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +24389

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Это пенальти! Гена, я ставлю мяч на точку, пробью тебе прямо в лоб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10629

      ivany4 19 минут назад

      Долго же Гена копил злость на коммунистический режим. Интересно, парт билет уже сжег или еще нет?))
      Да воздастся каждому за дела его, мысли и желания...

      0
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      Рейтинг: +3353

      Эном айс 36 минут назад

      Совком прёт повсеместно от Геннадия Сергеевича скорее..
      -
      "Летит в небе орел. Вдруг из зaдницы глист вылезaет и спрaшивaет:
      - Слышь шеф, a высоко ли летим
      Орел гордо:
      - Пять тыщ метров нaд землей
      - Ты это, не обделaйся нa тaкой высоте, a то экипaж то волнуется."
      -----

      И это не от неприятия советского образа жизни. Это - от неприязни к ГСО. Видимо это тот редкий случай, когда аббревиатура подразумевает сущность человека.
      ГМО и есть..

      1
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      Рейтинг: +1294

      Suvorov51 1 час назад

      Ну вот и Флюгер в очередной раз пропердел, он не может без этого, гнойник ПРОМКВАСА всегда пердит в лужу. деньги надо отрабатывать, помойные очень уважают Флюгера, ведь он глошатый помойки, продолжай пукать Геннадий Флюгер

      1
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      Рейтинг: +12643

      R_a_i_n 1 час назад

      Отрыжка коммунистического режима ЭТО Генка Орлов! Маразм в его голове крепчает от года к году.

      4
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      Рейтинг: +17682

      NewLife 1 час назад

      Маразматик, иди хлебни боярышника с помойными троллями и хейтерами, а потом говори об открытости. Как такое может быть, РБ Спорту теперь не о чем писать дерьмо в адрес Спартака.

      3
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      Рейтинг: +654

      _MATRIX_ 3 часа назад

      Какой же этот Орлов у.б.л.ю.д.о.к., тварина антисоветская. В общем, эту падаль следует отправить на лесоповал до конца его жалких дней.

      9
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      Рейтинг: +21547

      Persona_non_Grata > _MATRIX_ 1 час назад

      Не в защиту Орлова - он мне тоже не нравится и сказанное тоже, но еще больше не нравится твой "кровожадный" посыл, поэтому - на кол тебя !!! )))

      2
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      Рейтинг: +971

      SLADE2019 3 часа назад

      Открыт клуб для СМИ, или нет - дело Абаскаля. Давать этой позиции оценку - дело Орлова. Обычно, иностранцы ведут более открытое общение с прессой, по мнению Орлова, вот он и высказал свое удивление. Я же, вынужден констатировать, что закрытость, если таковая присутствует, Абаскалю плоды не дала. К весенней части клуб перегорел, судя по всему. Радость от покупки двух защитников улетучилась.

      0
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      Рейтинг: +608

      эд100 3 часа назад

      не важно как, не важно с какой херью, но некоторые медийные покойники пытаются вылезти наружу. хер вам, сиди на попе ровно, твои газпромовские пуки не слышны

      5
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      Рейтинг: +100987

      zigbert 3 часа назад

      Ответ тут только один - когда эти журналисты начнут публиковать объективную информацию о Спартаке.

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