Федотов – о Fan ID: «Тормоз в развитии футбола, надо убрать эту преграду»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался за отмену Fan ID.

Сегодня московский клуб играл с «Зенитом».

Матч посетили меньше 10 тысяч человек.

«Как мне атмосфера? Мы понимаем, собрался бы полный стадион, не будь Fan ID. Я не могу даже задаваться этим вопросом. Мы каждый раз говорим, что это какой-то тормоз в развитии футбола.

Футбол – для болельщиков. А болельщиков все меньше и меньше. Надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь уже дело за компетентными людьми, которые этим занимаются», – сказал Федотов.