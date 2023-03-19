Федотов – о Fan ID: «Тормоз в развитии футбола, надо убрать эту преграду»

На ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался за отмену Fan ID.
- Сегодня московский клуб играл с «Зенитом».
- Матч посетили меньше 10 тысяч человек.
«Как мне атмосфера? Мы понимаем, собрался бы полный стадион, не будь Fan ID. Я не могу даже задаваться этим вопросом. Мы каждый раз говорим, что это какой-то тормоз в развитии футбола.
Футбол – для болельщиков. А болельщиков все меньше и меньше. Надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь уже дело за компетентными людьми, которые этим занимаются», – сказал Федотов.