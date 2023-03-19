Стало известно, почему воспитанник «Манчестер Сити» хочет стать гражданином России

Чёт много всяких неудачников хотят в Нашу Рашу переехать. Этак мы полмира к себе соберем. А может они бездельники какие или политобозреватели-болтуны типа В. Соловьева. Кто их кормить должен на евроуровне, об этом подумали?
Эмилио Чемпион, представитель аргентинского полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, прокомментировал желание игрока стать гражданином России.
«Бенхамин отказывается от возможности играть в сборной Аргентины, так как ему очень сложно попасть в неe в связи с текущим положением в составе сборной.
Что касается экономической и политической ситуации, то в Аргентине она катастрофичная. 120-130% годовой инфляции, хотя страна не ведeт боевых действий. Люди больше не верят политическому руководству.
Бенхамин заинтересовался возможностью получить российское гражданство, потому что ему комфортно и хорошо в стране, он видит возможность прогрессировать и играть за национальную сборную, это его устраивает», – сказал Чемпион.
- 22-летний игрок стоит 2,8 миллиона евро.
- Гарре был в академии «Манчестер Сити».
- Трансфер игрока в Россию организовали агенты Марат Хинчагов и Алан Мамукаев.