Стало известно, почему воспитанник «Манчестер Сити» хочет стать гражданином России

Эмилио Чемпион, представитель аргентинского полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, прокомментировал желание игрока стать гражданином России.

«Бенхамин отказывается от возможности играть в сборной Аргентины, так как ему очень сложно попасть в неe в связи с текущим положением в составе сборной.

Что касается экономической и политической ситуации, то в Аргентине она катастрофичная. 120-130% годовой инфляции, хотя страна не ведeт боевых действий. Люди больше не верят политическому руководству.

Бенхамин заинтересовался возможностью получить российское гражданство, потому что ему комфортно и хорошо в стране, он видит возможность прогрессировать и играть за национальную сборную, это его устраивает», – сказал Чемпион.