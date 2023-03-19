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    Стало известно, почему воспитанник «Манчестер Сити» хочет стать гражданином России

    Эмилио Чемпион, представитель аргентинского полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, прокомментировал желание игрока стать гражданином России.

    «Бенхамин отказывается от возможности играть в сборной Аргентины, так как ему очень сложно попасть в неe в связи с текущим положением в составе сборной.

    Что касается экономической и политической ситуации, то в Аргентине она катастрофичная. 120-130% годовой инфляции, хотя страна не ведeт боевых действий. Люди больше не верят политическому руководству.

    Бенхамин заинтересовался возможностью получить российское гражданство, потому что ему комфортно и хорошо в стране, он видит возможность прогрессировать и играть за национальную сборную, это его устраивает», – сказал Чемпион.

    • 22-летний игрок стоит 2,8 миллиона евро.
    • Гарре был в академии «Манчестер Сити».
    • Трансфер игрока в Россию организовали агенты Марат Хинчагов и Алан Мамукаев.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    19.03.2023 11:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17997

      paracetamol 16 часов назад

      Чёт много всяких неудачников хотят в Нашу Рашу переехать. Этак мы полмира к себе соберем. А может они бездельники какие или политобозреватели-болтуны типа В. Соловьева. Кто их кормить должен на евроуровне, об этом подумали?

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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 > paracetamol 16 часов назад

      Кормилец ты наш, мы таких как ты будем на обмен отдавать. Тех, кто стесняется и не уважает РОССИЮ!
      Да еврей Соловьёв, более РУССКИЙ чем всякие юсины и тебе подобные!

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