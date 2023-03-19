Стало известно, почему воспитанник «Манчестер Сити» хочет стать гражданином России

Эмилио Чемпион, представитель аргентинского полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, прокомментировал желание игрока стать гражданином России.
«Бенхамин отказывается от возможности играть в сборной Аргентины, так как ему очень сложно попасть в неe в связи с текущим положением в составе сборной.
Что касается экономической и политической ситуации, то в Аргентине она катастрофичная. 120-130% годовой инфляции, хотя страна не ведeт боевых действий. Люди больше не верят политическому руководству.
Бенхамин заинтересовался возможностью получить российское гражданство, потому что ему комфортно и хорошо в стране, он видит возможность прогрессировать и играть за национальную сборную, это его устраивает», – сказал Чемпион.
- 22-летний игрок стоит 2,8 миллиона евро.
- Гарре был в академии «Манчестер Сити».
- Трансфер игрока в Россию организовали агенты Марат Хинчагов и Алан Мамукаев.
Источник: телеграм-канал Metaratings