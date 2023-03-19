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    Юран предложил убрать VAR из РПЛ

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран усомнился в целесообразности VAR в чемпионате России.

    — В российском футболе снова бурно обсуждается судейство. Вы пытались поговорить с арбитрами, чтобы понять логику принятых решений?

    — Обсуждать судейство — это больная тема. То рука увеличивает площадь тела, то уменьшает. Слишком много трактовок — каждый судья видит по-разному ситуацию. Наверное, все-таки влияет человеческий фактор. Когда появился VAR, все думали, что все станет прекрасно — ошибок почти не будет, а их стало только больше! Например, судья на VAR считает, что нужно посмотреть эпизод главному арбитру, а он, посмотрев телевизор, не видит нарушение — очень странно.

    Судьи — люди, надо уважать их, но случаются разные эпизоды. У меня двоякое мнение — нужен ли нам телевизор. Данная система нужна, например, чтобы увидеть, пересек ли мяч линию или нет, а то, что происходит на поле, — не надо вмешиваться, пусть главный принимает решение. Правильные ли он будет принимать решения — для этого есть разбор после игры. Бывают случаи, когда VAR нужен, но, когда у арбитра матча разногласия с помощниками его — очень сложно становится понимать их. В целом, может, VAR в РПЛ не нужен, раньше у нас не было катастрофы в судействе. Последнее решение должно оставаться за главным рефери. С «Химками» у меня была ситуация: играем в Екатеринбурге, момент в штрафной, судья никак не реагирует, проходит время, и его зовут к монитору, но он не стал ставить пенальти — немножко забавно это. Если тебя приглашают посмотреть VAR, значит, это на 99,9 процента — пенальти.

    • Система работает в РПЛ с 2019 года.
    • Юран без работы с лета.
    • Он уже неоднократно анонсировал свое возвращение в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.03.2023 09:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5333

      ААМ 16 часов назад

      Убрать надо не VAR, а Юрана.

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      Рейтинг: +542

      Baggio1986 19 часов назад

      Да вар этот вообще на х.р не нужен,весь футбол испортили...

      0
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      Рейтинг: +4750

      Питерский князь 19 часов назад

      Предлогаю убрать спартаГ и взорвать зарему.
      Нытье пропадет!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +653

      Номэд > Питерский князь 18 часов назад

      Какой же ты, б*ять, тупой.

      0
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      Рейтинг: +446

      FCSpartakM 19 часов назад

      Вопрос не ВАР как раз, а в умении им пользоваться, а если судьи и в мониторе не могут понять момент, то это вопрос исключительно классификации судей.

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      Рейтинг: +1494

      Fialet > FCSpartakM 17 часов назад

      Классификации?

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      Рейтинг: +446

      FCSpartakM > Fialet 15 часов назад

      ну квалификации, епт. В попыхах писал.

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      Рейтинг: +1494

      Fialet > FCSpartakM 14 часов назад

      Бывает. А можно и для прикола так написать.

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З 20 часов назад

      Как вы себе представляете , весь мир с ВАРом , а у нас нет ?
      Толковую мысль И.Шалимов высказал, может на ВАР приглашать бывших игроков ? Подучить немного правилам и вперёд. Люди играли и прекрасно разбираются в ситуациях на поле, а не тупо как сейчас по букве закона всё трактуют. Создали секту из судей и эти дебилы покрывают друг друга , а все эти ЭСК под них подстраиваются.

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      Рейтинг: +1494

      Fialet > Алексей З 17 часов назад

      Какая разница, бывших игроков тоже можно купить или заставить. Такая страна...

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З > Fialet 16 часов назад

      Всё можно , но они по крайней мере понимают как движется тело в игре , какой контакт действительно может завалить "бревно" 90 кг веса.

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      Рейтинг: +592

      эд100 20 часов назад

      без вар ошибок будет несколько больше, а возможность пересматривать моменты есть сейчас почти у каждого, и логично, что судьям будет прилетать после игр ещё больше, мягко говоря...

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      Рейтинг: +3235

      fakeid 20 часов назад

      ой, дурак © лучше бы про fan id так сказал - но засцал.

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