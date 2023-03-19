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Юран предложил убрать VAR из РПЛ

19 марта 2023, 09:25
7

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран усомнился в целесообразности VAR в чемпионате России.

— В российском футболе снова бурно обсуждается судейство. Вы пытались поговорить с арбитрами, чтобы понять логику принятых решений?

— Обсуждать судейство — это больная тема. То рука увеличивает площадь тела, то уменьшает. Слишком много трактовок — каждый судья видит по-разному ситуацию. Наверное, все-таки влияет человеческий фактор. Когда появился VAR, все думали, что все станет прекрасно — ошибок почти не будет, а их стало только больше! Например, судья на VAR считает, что нужно посмотреть эпизод главному арбитру, а он, посмотрев телевизор, не видит нарушение — очень странно.

Судьи — люди, надо уважать их, но случаются разные эпизоды. У меня двоякое мнение — нужен ли нам телевизор. Данная система нужна, например, чтобы увидеть, пересек ли мяч линию или нет, а то, что происходит на поле, — не надо вмешиваться, пусть главный принимает решение. Правильные ли он будет принимать решения — для этого есть разбор после игры. Бывают случаи, когда VAR нужен, но, когда у арбитра матча разногласия с помощниками его — очень сложно становится понимать их. В целом, может, VAR в РПЛ не нужен, раньше у нас не было катастрофы в судействе. Последнее решение должно оставаться за главным рефери. С «Химками» у меня была ситуация: играем в Екатеринбурге, момент в штрафной, судья никак не реагирует, проходит время, и его зовут к монитору, но он не стал ставить пенальти — немножко забавно это. Если тебя приглашают посмотреть VAR, значит, это на 99,9 процента — пенальти.

  • Система работает в РПЛ с 2019 года.
  • Юран без работы с лета.
  • Он уже неоднократно анонсировал свое возвращение в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (7)
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эд100
1679210033
без вар ошибок будет несколько больше, а возможность пересматривать моменты есть сейчас почти у каждого, и логично, что судьям будет прилетать после игр ещё больше, мягко говоря...
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FCSpartakM
1679212777
Вопрос не ВАР как раз, а в умении им пользоваться, а если судьи и в мониторе не могут понять момент, то это вопрос исключительно классификации судей.
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Baggio1986
1679214861
Да вар этот вообще на х.р не нужен,весь футбол испортили...
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ААМ
1679223373
Убрать надо не VAR, а Юрана.
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