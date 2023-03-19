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  • Гвардиола: «Поменял Холанда в игре с «Бернли», чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии»

Гвардиола: «Поменял Холанда в игре с «Бернли», чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии»

19 марта 2023, 08:29
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутливой форме объяснил замену нападающего Эрлинга Холанда после хет-трика в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Бернли» (6:0).

«Убрал Холанда, чтобы защитить рекорд Лионеля Месси в Кубке Англии», – сказал испанец.

  • Так Гвардиола потроллил журналистов, которые после матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0) заподозрили тренера в том, что он не дал Холанду забить 6 голов с целью защиты рекорда Лионеля Месси по количеству голов за игру Лиги чемпионов.

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Источник: Goal
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Бернли Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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acor94
1679207456
Да это он себя зашкварил, а не потроллил. Позорный поступок со стороны пепа.
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Fin035
1679244470
Думаю цель в таких матчах была, уберечь игрока от травмы, которые могли умышленно нанести обозленные игроки Бернли, не более того...
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