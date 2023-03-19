Гвардиола: «Поменял Холанда в игре с «Бернли», чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутливой форме объяснил замену нападающего Эрлинга Холанда после хет-трика в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Бернли» (6:0).

«Убрал Холанда, чтобы защитить рекорд Лионеля Месси в Кубке Англии», – сказал испанец.