Гвардиола: «Поменял Холанда в игре с «Бернли», чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутливой форме объяснил замену нападающего Эрлинга Холанда после хет-трика в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Бернли» (6:0).
«Убрал Холанда, чтобы защитить рекорд Лионеля Месси в Кубке Англии», – сказал испанец.
- Так Гвардиола потроллил журналистов, которые после матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0) заподозрили тренера в том, что он не дал Холанду забить 6 голов с целью защиты рекорда Лионеля Месси по количеству голов за игру Лиги чемпионов.
Источник: Goal