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    Гвардиола: «Поменял Холанда в игре с «Бернли», чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутливой форме объяснил замену нападающего Эрлинга Холанда после хет-трика в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Бернли» (6:0).

    «Убрал Холанда, чтобы защитить рекорд Лионеля Месси в Кубке Англии», – сказал испанец.

    • Так Гвардиола потроллил журналистов, которые после матча Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0) заподозрили тренера в том, что он не дал Холанду забить 6 голов с целью защиты рекорда Лионеля Месси по количеству голов за игру Лиги чемпионов.

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    Источник: Goal

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