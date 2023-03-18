Жеребьевки Кубка России и еврокубков, состав сборной на Иран и Ирак, антирекорд России в таблице УЕФА и другие новости

23 место в таблице коэффициентов УЕФА - это еще не дно. Есть куда стремится! Всё ниже, ниже и ниже стремим мы полёт наших дел.
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