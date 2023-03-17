Карвальо возвращается в ЦСКА: бразилец сыграет за клуб 25 марта

Да пофиг сколько он забил, главное в ЦСКА в те времена от него было огромная польза, особенно в еврокубках. А пасы выдавал на загляденье и Дзагоев у него многому научился.
ЦСКА пригласил на следующей неделе в Москву своего бывшего игрока Даниэла Карвальо. Он приедет, чтобы поучаствовать в товарищеском матче с 2DROTS.
«Кроме того, в тот же день в 14:00 Карвальо проведет автограф-сессию в клубном магазине», – добавил ЦСКА.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.