Карвальо возвращается в ЦСКА: бразилец сыграет за клуб 25 марта

ЦСКА пригласил на следующей неделе в Москву своего бывшего игрока Даниэла Карвальо. Он приедет, чтобы поучаствовать в товарищеском матче с 2DROTS.

«Кроме того, в тот же день в 14:00 Карвальо проведет автограф-сессию в клубном магазине», – добавил ЦСКА.