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    Карвальо возвращается в ЦСКА: бразилец сыграет за клуб 25 марта

    ЦСКА пригласил на следующей неделе в Москву своего бывшего игрока Даниэла Карвальо. Он приедет, чтобы поучаствовать в товарищеском матче с 2DROTS.

    «Кроме того, в тот же день в 14:00 Карвальо проведет автограф-сессию в клубном магазине», – добавил ЦСКА.

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    17.03.2023 20:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +660

      bratskij 40 минут назад

      Да пофиг сколько он забил, главное в ЦСКА в те времена от него было огромная польза, особенно в еврокубках. А пасы выдавал на загляденье и Дзагоев у него многому научился.

      0
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      Рейтинг: +126

      Napaleon Banapart 3 часа назад

      9 голов за 6 лет?

      0
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      Рейтинг: +81

      Koni_Best_1 > Napaleon Banapart 1 час назад

      Ну да, в РПЛ он всего 9 забил, но у него 30 голевых и куча созданных моментов, 7 в кубке уефа забил и по мелочи в КР и т.д., он всего за ЦСКА 26 голов за 140 игр забил, но и по большому счету карьера его была очень яркая в цска, но очень короткая, буквально пару сезонов блестал и потом все, начался спад

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      Рейтинг: +384

      G.P. 3 часа назад

      Хмм. Почему-то мне запомнилось, что у него статистика была помощнее.

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      Рейтинг: +313

      MrSmit > G.P. 3 часа назад

      Если накинуть еще кубок и еврокубки около 30 голов наберется. Больше голевых отдавал.

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