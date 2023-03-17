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    В Госдуме назвали пять причин низкой посещаемости матчей РПЛ

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал низкую посещаемость в РПЛ.

    «Знаю, что и РФС, и Минспорт, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности.

    В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.

    Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит – думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», – сказал Свищев.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    17.03.2023 12:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6165

      rash1959 6 часов назад

      Думка ссыт большого сборища людей, у которых есть своё мнение, которое они выражают.(бюджетники не в счёт, те только за отгулы и пятихатки сгоняются кнутом)

      0
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      ...
      Рейтинг: +467

      Vratarь > rash1959 1 час назад

      "Большого")). Серьёзно?? 10 - 30 тысяч человек на многомиллионный или многотысячный город. Да уж, страшно, аж, жуть.

      0
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      Рейтинг: +67562

      portero 6 часов назад

      Пистаболы!!!!
      Причина номер1 фануйди!!!!
      Номер два "вобла-пиво"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21356

      Persona_non_Grata > portero 6 часов назад

      Не номер 1, а единственная !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6165

      rash1959 6 часов назад

      А ещё можно добавить, что у кого то понос, а у кого то геморой и т.д.
      Ну какие же они все вумные , эти избранники от народа. Как же они за--ли своими высерами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 9 часов назад

      Смешной ! Меры мотивации !
      В Питере , бесплатно сейчас, не особо идут , на стадион.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17643

      NewLife 10 часов назад

      Из школьных уроков литературы) В оригинале: нищий, а не Свищев, но уж очень в рифму))

      "На кладбИще ветер свищет, 40 градусов мороз,
      Свищев снял портки и дрищет, прохватил его понос,
      Вдруг раздался грохот сильный, из могилы встал мертвец,
      Что ты делаешь, несчастный, обосрал меня вконец,
      Свищев долго извинялся, пальцем жопу затыкал,
      А мертвец расхохотался, громко пернул и пропал)"

      5
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Подарками не заманишь. Фан уйди отменять надо. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +52

      Koorantt 11 часов назад

      Не самая лучшая госдума, забыл сказать

      4
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      ...
      Рейтинг: +67562

      portero > Koorantt 6 часов назад

      Слишком мягкое выражение вы нашли!

      1
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      Рейтинг: +371

      eugen-han 11 часов назад

      Такую думу думать в думе просто неприлично, потому что это не соответствует реальному положению вещей вообще и мнение с народом радикально расходится из-за непонимания ситуации в целом. Дума заигралась в псевдопандемию (и прочие заморочки и отговорки в виде причин), которой во-первых не было, а во-вторых уже неактуальны ни при каких обстоятельствах а нынешних условиях.

      4
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      Рейтинг: +1984

      Красногвардейчик 11 часов назад

      А причина одна ваш тупой фануйди....и не надо лукавить

      4
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      Рейтинг: +992

      опус 2 11 часов назад

      Так кроме погоды, вы всё можете исправить

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