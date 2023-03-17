В Госдуме назвали пять причин низкой посещаемости матчей РПЛ

Думка ссыт большого сборища людей, у которых есть своё мнение, которое они выражают.(бюджетники не в счёт, те только за отгулы и пятихатки сгоняются кнутом)
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал низкую посещаемость в РПЛ.
«Знаю, что и РФС, и Минспорт, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности.
В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.
Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит – думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», – сказал Свищев.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.