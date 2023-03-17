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  • В Госдуме назвали пять причин низкой посещаемости матчей РПЛ

В Госдуме назвали пять причин низкой посещаемости матчей РПЛ

17 марта 2023, 12:12
15

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал низкую посещаемость в РПЛ.

«Знаю, что и РФС, и Минспорт, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности.

В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.

Думаю, винить во всем Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит – думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», – сказал Свищев.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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Gek Dement
1679045385
Особенно на контрасте с посещаемостью матчей Кубка видна эта совокупность...
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опус 2
1679045725
Так кроме погоды, вы всё можете исправить
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Красногвардейчик
1679046954
А причина одна ваш тупой фануйди....и не надо лукавить
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eugen-han
1679047150
Такую думу думать в думе просто неприлично, потому что это не соответствует реальному положению вещей вообще и мнение с народом радикально расходится из-за непонимания ситуации в целом. Дума заигралась в псевдопандемию (и прочие заморочки и отговорки в виде причин), которой во-первых не было, а во-вторых уже неактуальны ни при каких обстоятельствах а нынешних условиях.
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Koorantt
1679047285
Не самая лучшая госдума, забыл сказать
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NewLife
1679051490
Из школьных уроков литературы) В оригинале: нищий, а не Свищев, но уж очень в рифму)) "На кладбИще ветер свищет, 40 градусов мороз, Свищев снял портки и дрищет, прохватил его понос, Вдруг раздался грохот сильный, из могилы встал мертвец, Что ты делаешь, несчастный, обосрал меня вконец, Свищев долго извинялся, пальцем жопу затыкал, А мертвец расхохотался, громко пернул и пропал)"
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САДЫЧОК
1679054013
Смешной ! Меры мотивации ! В Питере , бесплатно сейчас, не особо идут , на стадион.
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rash1959
1679063354
А ещё можно добавить, что у кого то понос, а у кого то геморой и т.д. Ну какие же они все вумные , эти избранники от народа. Как же они за--ли своими высерами.
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portero
1679063467
Пистаболы!!!! Причина номер1 фануйди!!!! Номер два "вобла-пиво"
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rash1959
1679063691
Думка ссыт большого сборища людей, у которых есть своё мнение, которое они выражают.(бюджетники не в счёт, те только за отгулы и пятихатки сгоняются кнутом)
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