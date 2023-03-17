Фанат «Фенербахче» разбил голову вратарю «Севильи»: месяц назад на него набросился болельщик «ПСВ»

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович пострадал от фанатов «Фенербахче» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
В начале второго тайма голкиперу разбили голову – с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в 31-летнего серба прилетели зажигалка и фонарик. Врачи оказали помощь игроку «Севильи» и наклеили пластырь на голову.
Это не первый инцидент Дмитровича с фанатами в этом сезоне еврокубков. Месяц назад на матче с «ПСВ» в Нидерландах фанат подбежал к Дмитровичу со спины и нанес несколько ударов.
Вратарь умело скрутил болельщика «ПСВ» и отдал его полиции. 20-летнего обидчика серба приговорили к трем месяцам лишения свободы, один из которых – условно.
- «Севилья» проиграла» «Фенербахче» в Турции (0:1).
- Испанский клуб вышел в 1/4 финала ЛЕ благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.
Источник: «Бомбардир»