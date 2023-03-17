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    Фанат «Фенербахче» разбил голову вратарю «Севильи»: месяц назад на него набросился болельщик «ПСВ»

    Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович пострадал от фанатов «Фенербахче» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    В начале второго тайма голкиперу разбили голову – с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в 31-летнего серба прилетели зажигалка и фонарик. Врачи оказали помощь игроку «Севильи» и наклеили пластырь на голову.

    Это не первый инцидент Дмитровича с фанатами в этом сезоне еврокубков. Месяц назад на матче с «ПСВ» в Нидерландах фанат подбежал к Дмитровичу со спины и нанес несколько ударов.

    Вратарь умело скрутил болельщика «ПСВ» и отдал его полиции. 20-летнего обидчика серба приговорили к трем месяцам лишения свободы, один из которых – условно.

    • «Севилья» проиграла» «Фенербахче» в Турции (0:1).
    • Испанский клуб вышел в 1/4 финала ЛЕ благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 09:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +663

      dim29 10 часов назад

      Источник: «Бомбардир»

      0
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      Рейтинг: +11357

      alp 13 часов назад

      турки совсем распоясались... фиорентине нос сломали, севилье башку проломили...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2084

      ItalianFootball > alp 13 часов назад

      И гордо домой поехали)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      гууд 13 часов назад

      крестик похож на знак "кидать сюда")

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2084

      ItalianFootball > гууд 13 часов назад

      Там клад зарыт!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6102

      Enter2006 13 часов назад

      Весеннее обострение в разгаре.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 14 часов назад

      Вот ещё один случай. Fan ID по-прежнему не нужен?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21356

      Persona_non_Grata > BRO_football 13 часов назад

      Вчера жена зарезала мужа вилкой, еще есть вопросы - нужны ли столовые предметы ??? !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +157

      russkiisergei > BRO_football 13 часов назад

      дурачок, а при чём тут Fan ID?

      4
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      Рейтинг: +2084

      ItalianFootball > russkiisergei 13 часов назад

      Видимо с фанайди с жигой не пропустят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1014

      г.Онега 14 часов назад

      не везучий вратарь))обижают ,интересно через месяц снова нападут ,ну а так в дело против болельщика ,нападение с целью нанести побои ,на пару лет в тюрьму ,может тогда престанут прыгать на игроков

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18195

      ilichkadr 14 часов назад

      Дикие люди..........

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