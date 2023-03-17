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  • Фанат «Фенербахче» разбил голову вратарю «Севильи»: месяц назад на него набросился болельщик «ПСВ»

Фанат «Фенербахче» разбил голову вратарю «Севильи»: месяц назад на него набросился болельщик «ПСВ»

17 марта 2023, 09:56
14

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович пострадал от фанатов «Фенербахче» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В начале второго тайма голкиперу разбили голову – с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в 31-летнего серба прилетели зажигалка и фонарик. Врачи оказали помощь игроку «Севильи» и наклеили пластырь на голову.

Это не первый инцидент Дмитровича с фанатами в этом сезоне еврокубков. Месяц назад на матче с «ПСВ» в Нидерландах фанат подбежал к Дмитровичу со спины и нанес несколько ударов.

Вратарь умело скрутил болельщика «ПСВ» и отдал его полиции. 20-летнего обидчика серба приговорили к трем месяцам лишения свободы, один из которых – условно.

  • «Севилья» проиграла» «Фенербахче» в Турции (0:1).
  • Испанский клуб вышел в 1/4 финала ЛЕ благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.

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Лига Европы Севилья Фенербахче Дмитрович Марко
Комментарии (14)
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ilichkadr
1679036971
Дикие люди..........
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BRO_football
1679037456
Вот ещё один случай. Fan ID по-прежнему не нужен?
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Enter2006
1679038007
Весеннее обострение в разгаре.
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гууд
1679038033
крестик похож на знак "кидать сюда")
Ответить
alp
1679039687
турки совсем распоясались... фиорентине нос сломали, севилье башку проломили...
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dim29
1679050425
Источник: «Бомбардир»
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life85
1679093856
Вот они - наследники великой империи ...
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