Фанат «Фенербахче» разбил голову вратарю «Севильи»: месяц назад на него набросился болельщик «ПСВ»

Вратарь «Севильи» Марко Дмитрович пострадал от фанатов «Фенербахче» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В начале второго тайма голкиперу разбили голову – с трибун «Шюкрю Сараджоглу» в 31-летнего серба прилетели зажигалка и фонарик. Врачи оказали помощь игроку «Севильи» и наклеили пластырь на голову.

Это не первый инцидент Дмитровича с фанатами в этом сезоне еврокубков. Месяц назад на матче с «ПСВ» в Нидерландах фанат подбежал к Дмитровичу со спины и нанес несколько ударов.

Вратарь умело скрутил болельщика «ПСВ» и отдал его полиции. 20-летнего обидчика серба приговорили к трем месяцам лишения свободы, один из которых – условно.