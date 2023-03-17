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    Уткин объяснил, почему не любит женский футбол

    Видеоблогер Василий Уткин объяснил, чем женский футбол хуже мужского.

    – Как вы относитесь к созданию женской медийной лиги?

    – Мне безразлично. Я не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной простой причине.

    Это причина заключается в физиологии – женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже.

    • Летом состоится чемпионат мира среди женщин в Новой Зеландии.
    • В России на этой неделе стартовала женская Суперлига.
    • Действующий чемпион России среди женщин – «Зенит».

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    Источник: ютуб-канал «Броуки Life»

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    17.03.2023 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 1 час назад

      Согласен с Васей. Зачем смотреть женский футбол если можно смотреть мужской, потому что мужской лучше во всём - скорости, агрессия, накал страстей, борьба кость в кость до каждого миллиметра поля. Я смотрел голы в женском футболе - выглядит всё это крайне нелепо если честно - очень много забросов за шиворот вратарям и т.д. Всё это потому, что ширина и высота ворот была специально задумана исходя из мужской физиологии, чтобы вратари могли спасать ворота, всё в мужском футболе - начиная от размера ворот, до размеров поля идеально откалибровано под мужскую физиологию, именно поэтому женщины выглядят на этих полях очень медлительно, а голы получаются казусные.
      Да и вообще на мой взгляд не женственное это дело - рубиться друг с другом за какую-т

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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 > Maxi_7 1 час назад

      .... за какую-то победу. Меня такие женщины не привлекают, если женщине нужно что-то доказывать кому-то, значит с ней что-то не так... и в отношениях она также будет бороться за доминирование, вечно спорить и никогда не подчинится, кому такая женщина нужна не понятно, куколдам и альфонсам разве что каким-нибудь...

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