Уткин объяснил, почему не любит женский футбол

Видеоблогер Василий Уткин объяснил, чем женский футбол хуже мужского.

– Как вы относитесь к созданию женской медийной лиги?

– Мне безразлично. Я не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной простой причине.

Это причина заключается в физиологии – женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже.