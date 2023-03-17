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Уткин объяснил, почему не любит женский футбол

17 марта 2023, 22:50
13

Видеоблогер Василий Уткин объяснил, чем женский футбол хуже мужского.

– Как вы относитесь к созданию женской медийной лиги?

– Мне безразлично. Я не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной простой причине.

Это причина заключается в физиологии – женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже.

  • Летом состоится чемпионат мира среди женщин в Новой Зеландии.
  • В России на этой неделе стартовала женская Суперлига.
  • Действующий чемпион России среди женщин – «Зенит».

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Источник: ютуб-канал «Броуки Life»
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Комментарии (13)
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Maxi_7
1679083489
Согласен с Васей. Зачем смотреть женский футбол если можно смотреть мужской, потому что мужской лучше во всём - скорости, агрессия, накал страстей, борьба кость в кость до каждого миллиметра поля. Я смотрел голы в женском футболе - выглядит всё это крайне нелепо если честно - очень много забросов за шиворот вратарям и т.д. Всё это потому, что ширина и высота ворот была специально задумана исходя из мужской физиологии, чтобы вратари могли спасать ворота, всё в мужском футболе - начиная от размера ворот, до размеров поля идеально откалибровано под мужскую физиологию, именно поэтому женщины выглядят на этих полях очень медлительно, а голы получаются казусные. Да и вообще на мой взгляд не женственное это дело - рубиться друг с другом за какую-т
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Benifacto
1679104192
этот женский футбол смотрят только их родственники и друзья...на это реально нелепо смотреться....
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aldo conte
1679119884
Женский футбол - это как мужская художественная гимнастика.
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paracetamol
1679122377
Не дают, говорят пузо очень толстое, - сказала утка.
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житель СПб
1679139660
Уткин объяснил, почему не любит женщин...
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