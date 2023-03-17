Уткин объяснил, почему не любит женский футбол

Согласен с Васей. Зачем смотреть женский футбол если можно смотреть мужской, потому что мужской лучше во всём - скорости, агрессия, накал страстей, борьба кость в кость до каждого миллиметра поля. Я смотрел голы в женском футболе - выглядит всё это крайне нелепо если честно - очень много забросов за шиворот вратарям и т.д. Всё это потому, что ширина и высота ворот была специально задумана исходя из мужской физиологии, чтобы вратари могли спасать ворота, всё в мужском футболе - начиная от размера ворот, до размеров поля идеально откалибровано под мужскую физиологию, именно поэтому женщины выглядят на этих полях очень медлительно, а голы получаются казусные.
Да и вообще на мой взгляд не женственное это дело - рубиться друг с другом за какую-т
Видеоблогер Василий Уткин объяснил, чем женский футбол хуже мужского.
– Как вы относитесь к созданию женской медийной лиги?
– Мне безразлично. Я не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной простой причине.
Это причина заключается в физиологии – женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже.
- Летом состоится чемпионат мира среди женщин в Новой Зеландии.
- В России на этой неделе стартовала женская Суперлига.
- Действующий чемпион России среди женщин – «Зенит».