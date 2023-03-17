Уткин объяснил, почему не любит женский футбол

Видеоблогер Василий Уткин объяснил, чем женский футбол хуже мужского.
– Как вы относитесь к созданию женской медийной лиги?
– Мне безразлично. Я не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной простой причине.
Это причина заключается в физиологии – женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже.
- Летом состоится чемпионат мира среди женщин в Новой Зеландии.
- В России на этой неделе стартовала женская Суперлига.
- Действующий чемпион России среди женщин – «Зенит».
Источник: ютуб-канал «Броуки Life»