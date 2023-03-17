Полиция вынесла вердикт по делу Уокера, который показывал член девушкам в баре

Полиция Манчестера изучила поведение защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера на нашумевшем видео из бара, который он посетил несколько дней назад. Там он вел себя непристойно: обнимался с посторонними и показывал им член.

По мнению правоохранителей, поведение Уокера не угрожало общественной безопасности, наказывать его не будут. Игрок сам пришел в участок и объяснился.