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    Полиция вынесла вердикт по делу Уокера, который показывал член девушкам в баре

    Полиция Манчестера изучила поведение защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера на нашумевшем видео из бара, который он посетил несколько дней назад. Там он вел себя непристойно: обнимался с посторонними и показывал им член.

    По мнению правоохранителей, поведение Уокера не угрожало общественной безопасности, наказывать его не будут. Игрок сам пришел в участок и объяснился.

    • Уокер оголял член, целовался и обнимался с посторонними женщинами.
    • По информации The Sun, Уокеру могли предъявить обвинение в «непристойном раздевании», что влечет за собой до двух лет тюремного заключения.
    • Сообщается, что Уокер был пьян.

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    Источник: The Sun

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    17.03.2023 22:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2310

      Maxi_7 30 минут назад

      Вердикт: "Дебил" и сверху штамп - "одобрено")

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6041

      GoldPlayFIFARus9 54 минуты назад

      Уолкер за МС играет, а не за МЮ, держу в курсе

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