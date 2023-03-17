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    Ведущему «Матч ТВ» Анисимову не понравилось, что «Рубин» отправил деньги на благотворительность в Турцию

    «Рубин» сообщил, что средства от продажи билетов на последний домашний матч против «Волги» (1:0) направит в Турцию – пострадавшим от землетрясения.

    «Правлением клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч «Рубин»«Волга». Напомним, на матче присутствовал бывший игрок «Рубина» Гeкдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции», – написали казанцы, не назвав точную сумму.

    На ситуацию резко отреагировал ведущий ток-шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ» Антон Анисимов.

    «Господи, когда же вы с такой же гордостью и смелостью будете сообщать о том, что отправили средства в зону СВО», – написал Анисимов в телеграме.

    Фото: телеграм-канал Антона Анисимова.

    • Турецкие власти сообщали, что в результате землетрясений в феврале погибли 49 тысяч человек и 115 тысяч ранены.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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    17.03.2023 19:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3465

      FRZZ 2 часа назад

      Идиот этот ваш Анисимов.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1681

      Artemka444 2 часа назад

      здесь он не прав!!!!
      Рубин сам разберётся куда и что отправлять!!!
      сам лучше помогал кому нибудь,а не языком часал!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      У них своЯ БЛАГОтворительность..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1467

      Fialet 3 часа назад

      Да, он правильно сказал. Турция член НАТО, поддерживает санкции, нахрена им помогать, лучше бы своим помогали.

      0
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      Рейтинг: +7857

      BarStep 3 часа назад

      Ээй, бомбардьеро!
      А где комменты?!

      Не хорошо подчищать!
      Не нравится мнение? Оно не совпадает с вашим?

      3
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      Рейтинг: +101300

      sv1969 > BarStep 3 часа назад

      Наверное не совпадает!

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