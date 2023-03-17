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  • Ведущему «Матч ТВ» Анисимову не понравилось, что «Рубин» отправил деньги на благотворительность в Турцию

Ведущему «Матч ТВ» Анисимову не понравилось, что «Рубин» отправил деньги на благотворительность в Турцию

17 марта 2023, 19:33
23

«Рубин» сообщил, что средства от продажи билетов на последний домашний матч против «Волги» (1:0) направит в Турцию – пострадавшим от землетрясения.

«Правлением клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч «Рубин»«Волга». Напомним, на матче присутствовал бывший игрок «Рубина» Гeкдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции», – написали казанцы, не назвав точную сумму.

На ситуацию резко отреагировал ведущий ток-шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ» Антон Анисимов.

«Господи, когда же вы с такой же гордостью и смелостью будете сообщать о том, что отправили средства в зону СВО», – написал Анисимов в телеграме.

Фото: телеграм-канал Антона Анисимова.

  • Турецкие власти сообщали, что в результате землетрясений в феврале погибли 49 тысяч человек и 115 тысяч ранены.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»
Россия. Первая лига Турция. Суперлига Рубин
Комментарии (23)
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BarStep
1679074046
Правильно сказал! Рисуются казанцы., а нужно средства направлять на восстановление новых (старых!) территорий в зоне СВО.. Да и бойцам помочь не мешало бы! Ээй, клубы РПЛ, ФНЛ, где вы?! Фанаты воюют, а их клубы в стороне стоят..
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BarStep
1679076055
Ээй, бомбардьеро! А где комменты?! Не хорошо подчищать! Не нравится мнение? Оно не совпадает с вашим?
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Fialet
1679077532
Да, он правильно сказал. Турция член НАТО, поддерживает санкции, нахрена им помогать, лучше бы своим помогали.
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Napaleon Banapart
1679077858
У них своЯ БЛАГОтворительность..
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Artemka444
1679079594
здесь он не прав!!!! Рубин сам разберётся куда и что отправлять!!! сам лучше помогал кому нибудь,а не языком часал!!!
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Добрый Бобер
1679132354
Тогда, когда зона СВО станет снова территорией Украины и её надо будет восстанавливать.
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житель СПб
1679244517
Много мерзкой антироссийской политики внизу... Администраторы Бомбардира - отслеживайте. А по существу - и та, и другая позиции имеют право на существование. И СВО надо помогать - в первую очередь. И потерпевших в землетрясении поддержать - благое дело. А всем тем, кому хватает совести писать "родная Москва" и при этом желать поражения своей стране - не случайно там Ленин на картинке - который желал поражения своей стране в войне... Большей гадости придумать трудно.
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