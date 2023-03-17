Ведущему «Матч ТВ» Анисимову не понравилось, что «Рубин» отправил деньги на благотворительность в Турцию

«Рубин» сообщил, что средства от продажи билетов на последний домашний матч против «Волги» (1:0) направит в Турцию – пострадавшим от землетрясения.

«Правлением клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч «Рубин» – «Волга». Напомним, на матче присутствовал бывший игрок «Рубина» Гeкдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции», – написали казанцы, не назвав точную сумму.

На ситуацию резко отреагировал ведущий ток-шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ» Антон Анисимов.

«Господи, когда же вы с такой же гордостью и смелостью будете сообщать о том, что отправили средства в зону СВО», – написал Анисимов в телеграме.

Фото: телеграм-канал Антона Анисимова.