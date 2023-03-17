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    Черчесов объяснил вылет «Ференцвароша» из Лиги Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги еврокубкового сезона для своей команды.

    • «Ференцварош» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
    • Они дважды проиграли «Байеру» с одинаковым счетом 0:2.

    – Можете подвести итог двухмачтового противостояния с «Байером» в Лиге Европы?

    – Понятно, что изначально Леверкузен был фаворитом, но мы же прекрасно знаем, что в футболе и аутсайдер может дать результат.

    Надо сказать, что мы не забили свои мячи – что в Леверкузене, что здесь [в Будапеште].

    К сожалению, из-за травм у нас не было пяти основных игроков, и самый важный матч мы проводили не в том составе, в котором хотели.

    После матча и на пресс-конференции я сказал игрокам, что этим еврокубковым периодом мы должны быть довольны. Все-таки 1/8, мы провели 16 матчей. Надо отдать должное ребятам, они максимально выложились.

    – С учетом опыта этого европейского сезона в чем надо прибавлять, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов?

    – Нужно быть более сосредоточенными и внимательными. Есть детали, на которые мы обращаем внимание до игры, но все же часто допускаются ошибки в ситуациях, которые мы обычно разбираем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2023 18:12
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