Черчесов объяснил вылет «Ференцвароша» из Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги еврокубкового сезона для своей команды.

«Ференцварош» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

Они дважды проиграли «Байеру» с одинаковым счетом 0:2.

– Можете подвести итог двухмачтового противостояния с «Байером» в Лиге Европы?

– Понятно, что изначально Леверкузен был фаворитом, но мы же прекрасно знаем, что в футболе и аутсайдер может дать результат.

Надо сказать, что мы не забили свои мячи – что в Леверкузене, что здесь [в Будапеште].

К сожалению, из-за травм у нас не было пяти основных игроков, и самый важный матч мы проводили не в том составе, в котором хотели.

После матча и на пресс-конференции я сказал игрокам, что этим еврокубковым периодом мы должны быть довольны. Все-таки 1/8, мы провели 16 матчей. Надо отдать должное ребятам, они максимально выложились.

– С учетом опыта этого европейского сезона в чем надо прибавлять, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов?

– Нужно быть более сосредоточенными и внимательными. Есть детали, на которые мы обращаем внимание до игры, но все же часто допускаются ошибки в ситуациях, которые мы обычно разбираем.