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  • Зарема прокомментировала закрытую встречу тренеров «Спартака» с боссами российских судей

Зарема прокомментировала закрытую встречу тренеров «Спартака» с боссами российских судей

17 марта 2023, 14:50
12

Зарема Салихова сделала новое заявление о судействе в российском футболе.

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о закрытой встрече тренеров клуба с главой судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.

Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров.

И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья. Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввeл полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».

Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», – заявила Зарема.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ и играет в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
  • После зимней паузы московская команда несколько раз пострадала от ошибочных судейских решений.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (12)
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ilichkadr
1679054236
"Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», – заявила Зарема." Соглашусь на все 100!
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Artemka444
1679055820
Занесли просто и без палева!!!
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JTherry
1679057243
Хачатурянца и убрали, чтобы не мешал Алёше доставать "вторую звезду" с неба... надо же было ему всех проплаченных бом.жами судей на полиграф отправить...) сболтнут чего лишнего...))
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serglider
1679057887
Интересно откуда Зарема в курсе о какой-то "закрытой" встречи руководства Спартачей с судьями? И да, в 90-е обычно, для убедительности, непонятливых на "закрытые" встречи, вывозили в лесок или очистные сооружения)))
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Красногвардейчик
1679059648
Ну после этого ,,********,, судьи опять закроют глаза на художества спартака
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Нуф-Нуф
1679061413
Почему пишут, что встреча закрытая? А что, надо было камеры и микрофоны установить? Некоторые на почве подозрительности умом подвинулись.
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portero
1679062608
Стоп, если встреча закрытая, то это сговор и подсудное дело....
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Каратель помойников
1679064816
мешкову натянули мешок и устроили тёмную)
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nik55
1679064997
нужно просто снять мюллера с должности
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alefreddy
1679121796
все верно такого беспредела ни в одном сезоне не было
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