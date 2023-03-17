Зарема прокомментировала закрытую встречу тренеров «Спартака» с боссами российских судей

Зарема Салихова сделала новое заявление о судействе в российском футболе.

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о закрытой встрече тренеров клуба с главой судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.

Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров.

И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья. Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввeл полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».

Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», – заявила Зарема.