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    Зарема прокомментировала закрытую встречу тренеров «Спартака» с боссами российских судей

    Зарема Салихова сделала новое заявление о судействе в российском футболе.

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о закрытой встрече тренеров клуба с главой судейского корпуса РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

    «Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.

    Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров.

    И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья. Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввeл полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».

    Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», – заявила Зарема.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ и играет в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
    • После зимней паузы московская команда несколько раз пострадала от ошибочных судейских решений.

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    Источник: Metaratings

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    17.03.2023 14:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8114

      nik55 6 часов назад

      нужно просто снять мюллера с должности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 часов назад

      мешкову натянули мешок и устроили тёмную)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67562

      portero 7 часов назад

      Стоп, если встреча закрытая, то это сговор и подсудное дело....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > portero 7 часов назад

      осталось написать заявление и предоставить доказательства!

      2
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      Рейтинг: +67562

      portero > R_a_i_n 6 часов назад

      Не судить будут судьи в поле....

      1
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      Рейтинг: +481

      Нуф-Нуф 7 часов назад

      Почему пишут, что встреча закрытая? А что, надо было камеры и микрофоны установить? Некоторые на почве подозрительности умом подвинулись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1984

      Красногвардейчик 7 часов назад

      Ну после этого ,,********,, судьи опять закроют глаза на художества спартака

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2485

      serglider 8 часов назад

      Интересно откуда Зарема в курсе о какой-то "закрытой" встречи руководства Спартачей с судьями? И да, в 90-е обычно, для убедительности, непонятливых на "закрытые" встречи, вывозили в лесок или очистные сооружения)))

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      Рейтинг: +13682

      Алексей З > serglider 7 часов назад

      Спроси у Бомбардира , откуда они узнали о закрытой встречи ?

      1
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      Рейтинг: +28824

      JTherry 8 часов назад

      Хачатурянца и убрали, чтобы не мешал Алёше доставать "вторую звезду" с неба... надо же было ему всех проплаченных бом.жами судей на полиграф отправить...) сболтнут чего лишнего...))

      4
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      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka 8 часов назад

      Почему "закрытую встречу"? Всем же интересно сколько там по карманам распихали .

      2
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      Рейтинг: +1681

      Artemka444 9 часов назад

      Занесли просто и без палева!!!

      1
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      Рейтинг: +3178

      fakeid 9 часов назад

      визжит заремба)

      4
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