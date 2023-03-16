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    Быстров раскритиковал предложение Заремы объединяться против судейского беспредела

    Владимир Быстров прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля, если будут продолжать вопиющие ошибки арбитров.

    «Сейчас ещe некоторые люди – Зарема Салихова, например – предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов. Это вообще что за бред?

    Давайте три команды объединятся и захотят, чтобы другие две команды вылетели. Или предлагают уводить команды с поля. Представляете такое? Это же вообще беспредел полный.

    Я сам играл, и были моменты, когда судьи так убивали, что там бесполезно было команду уводить. Но никто не плакал, все продолжали играть.

    Если руководители сами не могут договориться между собой, не надо это выносить», – сказал Быстров.

    • Сегодня РФС отстранил судей Анатолия Жабченко и Евгения Кукуляка.
    • Первый допустил ошибку против «Спартака» в кубковом матче, второй – в пользу «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.03.2023 21:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5309

      ААМ 19 минут назад

      Зарема ,займись детьми, а не футболом. М.б. лучше у тебя получится.

      0
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      Рейтинг: +636

      somn 56 минут назад

      А я "за". Увели Спартак с поля - получите 0:3. Это смело и честно.

      0
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      Рейтинг: +570

      эд100 1 час назад

      "– предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов"
      или "призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля" Разница есть?! у шавки быстрова опять что то свело, не дошёл, не дослушал, недопонял?... а вонь свою разбросал

      0
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      Рейтинг: +3132

      fakeid 2 часа назад

      ютуб → судья скандинав
      быстров знает, что говорит)

      0
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      Рейтинг: +17630

      NewLife 10 часов назад

      Голубая теплотрасса так страдает, что их просто жалко становится, но мне плевать на их переживания. Но почему вся их переписка связана с эротикой. Чем же они там между собой занимаются ?

      0
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      Рейтинг: +17630

      NewLife 10 часов назад

      "предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов" - как все немытые, врет. Салихова это не говорила.

      1
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      Рейтинг: +989

      опус 2 10 часов назад

      Заведу собаку и назову её Заремой ,или Заремом

      1
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      Рейтинг: +570

      эд100 > опус 2 1 час назад

      судя по аватарке, тебя бы кто завёл, да хотя бы попытался отмыть

      0
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      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 10 часов назад

      Отдайте Зарему нам.
      Мы ее трудоустроим. На Просвещении, мы выбьем ей место.
      :)))
      В районе Руднева, на большее не тянет.
      Ну или на трассу.

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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > Питерский князь 10 часов назад

      А тебя, что на пенсию отправили ?))

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      Рейтинг: +4718

      Питерский князь > Persona_non_Grata 10 часов назад

      Тебя это ждет на пенсии?
      Даже боюсь представить чем ты сейчас занимаешься!?
      Сфоткай свой пердак, чтобы помнил, какой он был!

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      Рейтинг: +805

      кaстрюлька > Питерский князь 10 часов назад

      Для того чтобы заслужить право работать на трассе, надо сначала удовлетворить теплотрассу

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      Рейтинг: +151

      russkiisergei > Питерский князь 9 часов назад

      ты же главная проститутка питера

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      Рейтинг: +4718

      Питерский князь > russkiisergei 2 часа назад

      Твоя папа, главная.
      :)))

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