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  • Быстров раскритиковал предложение Заремы объединяться против судейского беспредела

Быстров раскритиковал предложение Заремы объединяться против судейского беспредела

16 марта 2023, 21:20
8

Владимир Быстров прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля, если будут продолжать вопиющие ошибки арбитров.

«Сейчас ещe некоторые люди – Зарема Салихова, например – предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов. Это вообще что за бред?

Давайте три команды объединятся и захотят, чтобы другие две команды вылетели. Или предлагают уводить команды с поля. Представляете такое? Это же вообще беспредел полный.

Я сам играл, и были моменты, когда судьи так убивали, что там бесполезно было команду уводить. Но никто не плакал, все продолжали играть.

Если руководители сами не могут договориться между собой, не надо это выносить», – сказал Быстров.

  • Сегодня РФС отстранил судей Анатолия Жабченко и Евгения Кукуляка.
  • Первый допустил ошибку против «Спартака» в кубковом матче, второй – в пользу «Зенита».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Салихова Зарема
Комментарии (8)
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опус 2
1678991981
Заведу собаку и назову её Заремой ,или Заремом
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NewLife
1678993810
"предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов" - как все немытые, врет. Салихова это не говорила.
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NewLife
1678994094
Голубая теплотрасса так страдает, что их просто жалко становится, но мне плевать на их переживания. Но почему вся их переписка связана с эротикой. Чем же они там между собой занимаются ?
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эд100
1679024088
"– предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов" или "призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля" Разница есть?! у шавки быстрова опять что то свело, не дошёл, не дослушал, недопонял?... а вонь свою разбросал
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somn
1679027646
А я "за". Увели Спартак с поля - получите 0:3. Это смело и честно.
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ААМ
1679029893
Зарема ,займись детьми, а не футболом. М.б. лучше у тебя получится.
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