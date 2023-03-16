Быстров раскритиковал предложение Заремы объединяться против судейского беспредела

Владимир Быстров прокомментировал резонансное заявление Заремы Салиховой.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна призвала объединиться против «судейского беспредела» и уводить команды с поля, если будут продолжать вопиющие ошибки арбитров.

«Сейчас ещe некоторые люди – Зарема Салихова, например – предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов. Это вообще что за бред?

Давайте три команды объединятся и захотят, чтобы другие две команды вылетели. Или предлагают уводить команды с поля. Представляете такое? Это же вообще беспредел полный.

Я сам играл, и были моменты, когда судьи так убивали, что там бесполезно было команду уводить. Но никто не плакал, все продолжали играть.

Если руководители сами не могут договориться между собой, не надо это выносить», – сказал Быстров.